Aslı Enver ile Murat Boz hakkında yeni iddia

4 yıl önce aşk yaşamaya başlayan, daha önce de iki kez ayrılıp barışan Aslı Enver ile Murat Boz, ekim ayında ilişkilerine nokta koymuştu.
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İkilinin ayrılığa dayanamayarak aşklarına bir şans daha verdiği ve geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını birlikte izlediği iddia edildi.
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Acun Medya'nın yemeğine katılan Murat Boz çıkışta muhabrilerin sorularını yanıtladı. Murat Boz, iddiaların sorulması üzerine kısa sürekli bir şok yaşayarak "Arkadaşlar özel hayatım ile ilgili konuşmuyorum" dedi.
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Murat Boz'un çıkan haberleri yalanlamaması ve ikilinin sosyal medyada birbirlerini takip ediyor olması barış iddialarını güçlendirdi.