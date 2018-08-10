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Aşık oldu herkes onu tanıdı

Ünlü oyuncunun sevgilisi yaşadığı bu aşk sayesinde tanındı.

Hürriyet Haber
10.08.2018 - 09:38 | Son Güncelleme:
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Aşık oldu herkes onu tanıdı Next

Hayat arkadaşlarını genellikle modeller arasından seçen Leonardo DiCaprio, kuralı yine bozmadı. Bir dönem Gisele Bundchen, Bar Refaeli, Nina Aglad gibi top modellerde aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen Leonardo DiCaprio, bir süredir Arjantinli model Camila Morrone ile birlikte.

Fotoğraflar: Camila Morrone, Instagram  

Etiketler: camila morrone , leonardo dicaprio , italya

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