Artık her gün ağlıyorum

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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"Yaklaşık 20 yıldır hiç ağlamamıştım. Ama yıllar içinde yaş aldıkça her şey beni duygulandırmaya başladı. Çocuklarım, arkadaşlarım, hatta haberler bile..." Bu sözler Brad Pitt'in bütün samimiyetiyle verdiği bir röportajdan.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Bir zamanlar Brangelina diye anıldıkları Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra nasıl değiştiğini açık yüreklilikle anlattı Brad Pitt.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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55 yaşındaki altı çocuk basası Pitt, Interview dergisi için deneyimli meslektaşı Anthony Hopkins'in sorularını yanıtladı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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İkili, 1994 tarihli Legends of Fall ve 1998 yapımı Meet Joe Black adlı filmlerde birlikte çalışmıştı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Brad Pitt, 81 yaşındaki meslektaşının sorularını yanıtlarken yaş aldıkça her şeyden çok daha fazla etkilenmeye başladığını söyledi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Pitt "Bu bir dönem mi? Son 20 yıldır hiç ağlamamıştım" diyerek son zamanlarda ise duygusal olarak etkilenmeye daha açık olduğunu anlattı.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Pitt "Beni çocuklarım etkiliyor, arkadaşlarım etkiliyor, haberler etkiliyor" diye konuştu. Brad Pitt "Bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum" diye sözlerini sürdürdü.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Ünlü oyuncu, zaman geçtikçe duygusal etkilenmelere çok daha açık hale geleceğini de belirtti.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Brad Pitt'in bu yorumuna Anthony Hopkins de "Daha yaşlandıkça yapmak istediğin tek şeyin ağlamak olduğunu göreceksin" diye yanıt verdi. Hopkins bu duygusal halin sadece acı ve kederden kaynaklanmadığını bunun yaşamın güzelliğinden de kaynaklandığını söyledi.
BACKGRID USA, BACKGRID UK
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Brad Pitt ve Angelina Jolie, 10 yıllık beraberliğin ardından 2014 yılında evlendiler. İki yıl sonra da yollarını ayırmaya karar verdiklerini açıkladılar. Çift, altı çocuklarının velayeti için tartışmalı bir sürece girmişlerdi.