Artık delikanlı oldu

Bundan tam 15 yıl önce Vietnam'da dünyaya geldiğinde kimse bugunkü hayatını yaşayacağını tahmin bile etmezdi. Ama o şimdi dünyanın en güzel kadınlarından; Hollywood'unda en nüfuzlu yıldızlarından birinin oğlu.
BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, BARCROFT MEDIA
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