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Artık delikanlı oldu

Angelina Jolie ve Brad Pitt'in nin en küçük evlatlık oğlu artık kendi boyuna yetişti.

Hürriyet Haber
16.07.2019 - 12:57 | Son Güncelleme:
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Artık delikanlı olduNext

Bundan tam 15 yıl önce Vietnam'da dünyaya geldiğinde kimse bugunkü hayatını yaşayacağını tahmin bile etmezdi. Ama o şimdi dünyanın en güzel kadınlarından; Hollywood'unda en nüfuzlu yıldızlarından birinin oğlu.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS, BARCROFT MEDIA

Etiketler: pax thien jolie pitt

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