ArkadaÅŸ kurbanÄ±: Neredeyse dudaklarÄ±ndan oluyordu
Siz de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼zden memnun deÄŸil misiniz? Belki de dudaklarÄ±nÄ±n iriliÄŸiyle Ã¼nlÃ¼ olan Angelina Jolie'ye Ã¶zeniyorsunuz. Bu uÄŸurda estetik kliniklerin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§almadan Ã¶nce 29 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz Rachael Knappier'nin baÅŸÄ±na gelenleri okuyun ve bir kez daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.
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