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ArkadaÅŸ kurbanÄ±: Neredeyse dudaklarÄ±ndan oluyordu

Siz de gÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼zden memnun deÄŸil misiniz? Belki de dudaklarÄ±nÄ±n iriliÄŸiyle Ã¼nlÃ¼ olan Angelina Jolie'ye Ã¶zeniyorsunuz. Bu uÄŸurda estetik kliniklerin kapÄ±sÄ±nÄ± Ã§almadan Ã¶nce 29 yaÅŸÄ±ndaki Ä°ngiliz Rachael Knappier'nin baÅŸÄ±na gelenleri okuyun ve bir kez daha dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.

HÃ¼rriyet Haber
31.01.2019 - 10:49 | Son GÃ¼ncelleme:
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ArkadaÅŸ kurbanÄ±: Neredeyse dudaklarÄ±ndan oluyorduNext

Fiziksel gÃ¼zelliÄŸine ayrÄ± bir Ã¶nem veren Rachael Knappier, dudaklarÄ±nÄ± dolgunlaÅŸtÄ±rmak isterken onlarÄ± kaybetme tehlikesiyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±.

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Etiketler: botoks , B Grubu

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