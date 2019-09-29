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Araba kampanyalarında son 2 gün! İşte en ucuz 20 model

Kamu bankalarının taşıt kredilerinde düşüşe gitmesi ve otomobil şirketlerinin de kampanya düzenlemesiyle birlikte araba almak cazip hale geldi.

Hurriyet.com.tr
29.09.2019 - 01:41 | Son Güncelleme:
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Araba kampanyalarında son 2 gün İşte en ucuz 20 modelNext

Araba almak için yıl sonunu bekleyenler avantajlı hale geldi. Kamu bankaları faizleri yüzde 0.49-0.69 aralığına indirirken otomobil firmaları da 2019 modelleri ellerinden çıkarmak için kampanyalar düzenlemeye başladı.

Anlaşma yaptığınız arabalar için 1 Ekim 2019'da devreye girecek olan düşük faizli taşıt kredisi kullanmayı unutmayın!

Etiketler: fiyat , model , haberler

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