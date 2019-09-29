Araba kampanyalarında son 2 gün! İşte en ucuz 20 model

Araba almak için yıl sonunu bekleyenler avantajlı hale geldi. Kamu bankaları faizleri yüzde 0.49-0.69 aralığına indirirken otomobil firmaları da 2019 modelleri ellerinden çıkarmak için kampanyalar düzenlemeye başladı.
Anlaşma yaptığınız arabalar için 1 Ekim 2019'da devreye girecek olan düşük faizli taşıt kredisi kullanmayı unutmayın!
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