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Onu gören annesinin gençliğini hatırladı

Ünlü çiftin 21 yaşındaki kızı katıldığı galada annesinin gençliğine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

Hürriyet Haber
24.07.2019 - 16:06 | Son Güncelleme:
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Onu gören annesinin gençliğini hatırladıNext

Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı Once Upon A Time In Hollywood filminin, Hollywood galası kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidi gibi oldu. Galada filmin yıldızları Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie'nin yanı sıra birçok başka ünlü konuk da vardı. İşte bunlardan biri annesinin gençliğine olan benzerliğiyle dikkat çekti.

BACKGRID USA, BACKGRID UK, DEPO PHOTOS 

Etiketler: maya hawke , uma thurman , ethan hawke

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