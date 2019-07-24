Onu gören annesinin gençliğini hatırladı

Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı Once Upon A Time In Hollywood filminin, Hollywood galası kelimenin tam anlamıyla yıldızlar geçidi gibi oldu. Galada filmin yıldızları Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ve Margot Robbie'nin yanı sıra birçok başka ünlü konuk da vardı. İşte bunlardan biri annesinin gençliğine olan benzerliğiyle dikkat çekti.
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