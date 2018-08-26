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Amerika'da evlendi, İstanbul'da düğün yaptı

ABD’nin önde gelen girişimcilerinden, yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve daha önce New York’ta evlendiği eşi Louise (Vongerichten) Ulukaya; İstanbul’da aileleri ve yakın dostlarıyla düğün töreni düzenledi. Farklı kültürlerin bir araya geldiği düğünde, Ulukaya çifti yakınlarıyla İstanbul’da buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Fotoğraflar - Kelebek

Hürriyet Haber
26.08.2018 - 10:44 | Son Güncelleme:
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Amerikada evlendi, İstanbulda düğün yaptıNext

ABD’nin önde gelen girişimcilerinden, yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve daha önce New York’ta evlendiği eşi Louise (Vongerichten) Ulukaya; İstanbul’da aileleri ve yakın dostlarıyla düğün töreni düzenledi. Farklı kültürlerin bir araya geldiği düğünde, Ulukaya çifti yakınlarıyla İstanbul’da buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Etiketler: Louise ulukaya

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