Amerika'da evlendi, İstanbul'da düğün yaptı

ABD’nin önde gelen girişimcilerinden, yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve daha önce New York’ta evlendiği eşi Louise (Vongerichten) Ulukaya; İstanbul’da aileleri ve yakın dostlarıyla düğün töreni düzenledi. Farklı kültürlerin bir araya geldiği düğünde, Ulukaya çifti yakınlarıyla İstanbul’da buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.
ABD’nin önde gelen girişimcilerinden, yoğurt markası Chobani’nin kurucusu Hamdi Ulukaya ve daha önce New York’ta evlendiği eşi Louise (Vongerichten) Ulukaya; İstanbul’da aileleri ve yakın dostlarıyla düğün töreni düzenledi. Farklı kültürlerin bir araya geldiği düğünde, Ulukaya çifti yakınlarıyla İstanbul’da buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.