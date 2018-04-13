Almanya'da Can Feda şoku! İçeri alınmadılar...

Başrollerini Kerem Bürsin ile Burak Özçivit'in paylaştığı 'Can Feda' filmi Avrupa turnesine, Almanya-Gelsenkirchen ile devam etti. Filmin gösterimi öncesi seyirciler büyük bir şok yaşadı. Filmin 'gençleri şiddete özendiriyor' gerekçesi ile +18 ibaresiyle gösterimine izin verildi. “Can Feda”da Türk askerinin sınır ötesi operasyonunda teröristlere karşı canını ortaya koyduğu mücadele anlatılıyor.
Başrollerini Kerem Bürsin ile Burak Özçivit'in paylaştığı 'Can Feda' filmi Avrupa turnesine, Almanya-Gelsenkirchen ile devam etti. Filmin gösterimi öncesi seyirciler büyük bir şok yaşadı. Filmin 'gençleri şiddete özendiriyor' gerekçesi ile +18 ibaresiyle gösterimine izin verildi. “Can Feda”da Türk askerinin sınır ötesi operasyonunda teröristlere karşı canını ortaya koyduğu mücadele anlatılıyor.
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