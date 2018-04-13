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Almanya'da Can Feda şoku! İçeri alınmadılar...

Başrollerini Kerem Bürsin ile Burak Özçivit'in paylaştığı 'Can Feda' filmi Avrupa turnesine, Almanya-Gelsenkirchen ile devam etti. Filmin gösterimi öncesi seyirciler büyük bir şok yaşadı. Filmin 'gençleri şiddete özendiriyor' gerekçesi ile +18 ibaresiyle gösterimine izin verildi. “Can Feda”da Türk askerinin sınır ötesi operasyonunda teröristlere karşı canını ortaya koyduğu mücadele anlatılıyor.

Hürriyet Haber
13.04.2018 - 11:43 | Son Güncelleme:
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Almanyada Can Feda şoku İçeri alınmadılar...Next

Başrollerini Kerem Bürsin ile Burak Özçivit'in paylaştığı 'Can Feda' filmi Avrupa turnesine, Almanya-Gelsenkirchen ile devam etti. Filmin gösterimi öncesi seyirciler büyük bir şok yaşadı. Filmin 'gençleri şiddete özendiriyor' gerekçesi ile +18 ibaresiyle gösterimine izin verildi. “Can Feda”da Türk askerinin sınır ötesi operasyonunda teröristlere karşı canını ortaya koyduğu mücadele anlatılıyor.

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