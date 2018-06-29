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O ülkenin zenginleri böyle yaşıyor

Instagram'da yaşadıkları gösterişli hayatı gözler önüne sermeyi seren kullanıcılar bitmek bilmiyor. Öyle ki Instagram'ın Zengin Çocukları sayfasıyla başlayan bu akım giderek çoğaldı ve yerelleşti.

Hürriyet Haber
29.06.2018 - 12:16 | Son Güncelleme:
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O ülkenin zenginleri böyle yaşıyorNext

Şimdi artık neredeyse dünyanın bütün ülkelerinde ve kentlerinde yaşayan zengin aile çocuklarının lüks hayatlarından kesitler paylaştığı sayfalar var. Azerbaycan'ın Zengin Çocukları da bunlar arasında en çok ilgi görenlerden biri. İşte bu hesaptan yapılan ilginç paylaşımlardan seçmeler.

Fotoğraflar: Instagram

Etiketler: azerbaycan'ın zengin çocukları , instagram , sosyal medya

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