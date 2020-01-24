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Haber Giriş: 24 Ocak 2020 - 08:04, /

Alina Boz: Evlilik düşünecek yaşta değilim

Mithan Can Özer’le uzun süredir aşk yaşayan Alina Boz, evlilik yüzünden ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarını “Evlilik düşünecek yaşta değilim, çok küçüğüm” diyerek yalanladı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Uzun süredir Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.

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Bir kız arkadaşıyla geldiği AVM’de mağazaları gezip alışveriş yapan ünlü oyuncu muhabirlerle sohbet etti.

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Boz’a “Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim” açıklaması hatırlatılıp “Siz evlenmek istediğinizi söylediniz ancak Mithat Bey, ‘Bu konularla alakam yok’ dedi.Bu ilişkinizde kriz yarattı mı” diye soruldu.

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21 yaşındaki oyuncu, “Evlilik düşünecek yaşta değilim, çok küçüğüm. İlişkimiz de çok iyi gidiyor” diye yanıt verdi.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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