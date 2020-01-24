Alina Boz: Evlilik düşünecek yaşta değilim

Uzun süredir Sezen Aksu’nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan oyuncu Alina Boz önceki gün Akmerkez’de görüntülendi.
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Bir kız arkadaşıyla geldiği AVM’de mağazaları gezip alışveriş yapan ünlü oyuncu muhabirlerle sohbet etti.
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Boz’a “Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim” açıklaması hatırlatılıp “Siz evlenmek istediğinizi söylediniz ancak Mithat Bey, ‘Bu konularla alakam yok’ dedi.Bu ilişkinizde kriz yarattı mı” diye soruldu.
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21 yaşındaki oyuncu, “Evlilik düşünecek yaşta değilim, çok küçüğüm. İlişkimiz de çok iyi gidiyor” diye yanıt verdi.