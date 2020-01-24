Alina Boz: Evlilik düşünecek yaşta değilim

Boz’a “Hayatım boyunca evleneyim ve güzel bir ailem olsun istedim” açıklaması hatırlatılıp “Siz evlenmek istediğinizi söylediniz ancak Mithat Bey, ‘Bu konularla alakam yok’ dedi.Bu ilişkinizde kriz yarattı mı” diye soruldu.