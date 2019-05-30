Mesut Özil kesenin ağzını açtı! Çeşme'de süper lüks villa yaptırdı
TÜRK asıllı ünlü Alman futbolcu Mesut Özil’in, İzmir’in Çeşme ilçesine yaptırdığı 2 katlı süper lüks villa tamamlandı. Nişanlısı Amine Gülşe ile bu yaz evlenecek olan Özil’in, balayını yeni villasında geçireceği öğrenildi.
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