Acun Ilıcalı'nın mutluluğu

Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı, okudugu ortaokuldan mezun oldu.Ilıcalı bu büyük mutluluğun Instagram sayfasında paylaştığı bu pozla duyurdu. Ilıcalı "Canım kızım büyümüş de mezun olmuş" mesajıyla birlikte bu fotoğrafı paylaştı.
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