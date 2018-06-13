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Acun Ilıcalı'nın mutluluğu

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı bugün hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı.

Hürriyet Haber
13.06.2018 - 13:52 | Son Güncelleme:
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Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı, okudugu ortaokuldan mezun oldu.Ilıcalı bu büyük mutluluğun Instagram sayfasında paylaştığı bu pozla duyurdu. Ilıcalı "Canım kızım büyümüş de mezun olmuş" mesajıyla birlikte bu fotoğrafı paylaştı.

Etiketler: zehra çilingiroğlu , okul , mezun , ünlülerin çocukları

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