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Acun Ilıcalı açıkladı! Neden Murat'ı seçti?

Acun Ilıcalı, Survivor Türkiye-Yunanistan ile ilgili merak edilenleri anlattı.

Hürriyet Haber
05.03.2019 - 08:29 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı açıkladı Neden Muratı seçtiNext

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama'nın konuğu Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, hem program sunucularının hem de seyircilerden gelen soruları yanıtladı. Acun Ilıcalı, Survivor'a yeni katılan Sabriye Şengül ile ilgili de merak edilenleri anlattı.

Etiketler: murat ceylan

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