Acun Ilıcalı açıkladı! Neden Murat'ı seçti?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama'nın konuğu Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, hem program sunucularının hem de seyircilerden gelen soruları yanıtladı. Acun Ilıcalı, Survivor'a yeni katılan Sabriye Şengül ile ilgili de merak edilenleri anlattı.
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