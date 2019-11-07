7 Kasım MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu? Elenen isim kim olacak?

BİREYSEL YARIŞTAN GALİP GELEN İSİM



MasterChef Türkiye 43. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kaybeden takım kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar barbun balığından en farklı, en lezzetli yemeği çıkarmaya çalıştı. En güzel barbun balığını hazırlamaya çalışan kırmızı takım yarışmacılarından bu hafta bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı.



ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?



Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, Eda'nın ismini verdi. Yapılan oylama sonucunda ise ortak kararla ikinci eleme adayı Güzide oldu.



Böylece ilk dokunulmazlık mücadelesi sonucunda isimleri verilen Mustafa, Suna ile birlikte Eda ve Güzide de eleme adayı olarak belirlendi.