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Televizyon
07 Kasım 2019 - 11:46,

7 Kasım MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu? Elenen isim kim olacak?

MasterChef Türkiye eleme adayları, dün akşamki mücadelenin ardından belirlendi. Jüri üyelerinin önüne yemeklerini getiren MasterChef yarışmacıları, eleme adayları arasına girmemek için jürinin kararını bekledi. Peki, MasterChef Türkiye eleme adayları kimler oldu? İşte, vatandaşların merakla araştırdığı MasterChef Türkiye eleme adayları hakkında detaylı bilgiler

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MasterChef eleme adayları, dün akşam jüri üyelerine sunulan yemeklerin ardından belirlendi. Dün akşam yarışmanın son anlarını izleyemeyen vatandaşlar, MasterChef eleme adayları sorusuna yanıt aradı. Peki, MasterChef'te kim elenecek? İşte, eleme adaylarının belirlendiği gece hakkında bazı bilgiler

DÜN AKŞAM ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

MasterChef Türkiye 43. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kırmızı ve mavi takım sebzeli Çin böreği, wonton Çin böreği, zorlu karabiberli kalamar, tatlı ekşi soslu tavuk, Çin pilavı, Moğol usulü dana et tarifi ve kızarmış dondurmadan oluşan zorlu Çin menüsünü oluşturdu. Şefler takımların hazırladığı yemeklerin tadımını yaptıktan sonra değerlendirmede bulundu.

MasterChef'te bu hafta en başarılı yemeği yaparak dokunulmazlık oyununu kazanan takım mavi takım oldu.

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BİREYSEL YARIŞTAN GALİP GELEN İSİM

MasterChef Türkiye 43. bölümde oynanan takım dokunulmazlığında kaybeden takım kırmızı takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılar barbun balığından en farklı, en lezzetli yemeği çıkarmaya çalıştı. En güzel barbun balığını hazırlamaya çalışan kırmızı takım yarışmacılarından bu hafta bireysel dokunulmazlığı Batuhan kazandı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Batuhan, Eda'nın ismini verdi. Yapılan oylama sonucunda ise ortak kararla ikinci eleme adayı Güzide oldu.

Böylece ilk dokunulmazlık mücadelesi sonucunda isimleri verilen Mustafa, Suna ile birlikte Eda ve Güzide de eleme adayı olarak belirlendi.

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ELEME NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye elemenin yapılacağı yeni bölümüyle bu akşam 20:00'de TV8'de... Elemeye kalan 4 ismin arasından biri, MasterChef Türkiye'ye veda edecek.

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