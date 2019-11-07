7 Kasım MasterChef Türkiye eleme adayları kim oldu? Elenen isim kim olacak?

İZMİR'de, 20 yıl önce Nilgün Kırlı'yı (33) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis çarptırılan, 15 yıl kaldığı cezaevinden afla çıktıktan sonra teyzesi Gülümser Bulut'u (66) öldürdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanmaya başlanan Yunus Kahraman (39), 7 ay önce ortadan kaybolan Özlem Akusta ile en son görüşen kişi olmasının ortaya çıkması üzerine polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Kahraman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Geçtiğimiz nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan İpek Tanrıyar hamile!