50'ye iki kala

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, önceki gün sevgilisi Alex Rodriguez ile birlikte Beverly Hills'te görüntülendi. Bell Air Otel'den çıkan çift, araçlarına doğru ilerlerken çevredeki gazetecilerle sohbet etti. Siyah bir tayt giyen 48 yaşındaki Lopez'in formda olduğu dikkatlerden kaçmadı. İki çocuk annesi Jennifer Lopez'in, karın ve sırt kaslarını gözler önüne seren kıyafeti de ilgi çekti.
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