Ara
MENÜ
Haberler >Kelebek >Magazin>50'ye iki kala

50'ye iki kala

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, karın kaslarını sergileyen kıyafetiyle dikkatleri üzerinde topladı.

Hürriyet Haber
23.01.2018 - 14:31 | Son Güncelleme:
1 / 5
50ye iki kalaNext

Ünlü yıldız Jennifer Lopez, önceki gün sevgilisi Alex Rodriguez ile birlikte Beverly Hills'te görüntülendi. Bell Air Otel'den çıkan çift, araçlarına doğru ilerlerken çevredeki gazetecilerle sohbet etti. Siyah bir tayt giyen 48 yaşındaki Lopez'in formda olduğu dikkatlerden kaçmadı. İki çocuk annesi Jennifer Lopez'in, karın ve sırt kaslarını gözler önüne seren kıyafeti de ilgi çekti.

Fotoğraflar: Backgrid USA

Etiketler: alex rodriguez , bell air otel

En Yeni Kelebek Galeriler

Dünyayı ele geçiren Gucci kemerle tanışın

Dünyayı ele geçiren Gucci kemerle tanışın

Sizi daha zengin gösterecek 6 kış stili

Sizi daha zengin gösterecek 6 kış stili

Alkolü kestiğinizde vücudunuzda olacak 5 değişiklik

Alkolü kestiğinizde vücudunuzda olacak 5 değişiklik

Buralarda döner yemediyseniz, döner yedim demeyin

Buralarda döner yemediyseniz, döner yedim demeyin

50'ye iki kala

50'ye iki kala

Paparazziler ve ünlüler

Paparazziler ve ünlüler

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ı sildi

Merve Boluğur, Murat Dalkılıç'ı sildi

Ayakların palet gibi

Ayakların palet gibi

Şeffaf Bella

Şeffaf Bella

Hürriyete Reklam Ver
Alternate TextAlternate Text
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri