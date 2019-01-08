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48 yaş bikinisi

'Hala bikini giyiyorum ama formumu korumak için çok da zorlanıyorum."

Hürriyet Haber
08.01.2019 - 13:32 | Son Güncelleme:
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48 yaş bikinisiNext

Bir süredir kız arkadaşlarıyla birlikte Miami'de olan Padma Lakshmi tatilin tadını çıkarıyor. 48 yaşındaki bir çocuk annesi model, yemek kitabı yazarı ve TV ünlüsü Lakshmi, gençlik yıllarındaki fiziğini çok da bozulmadan muhafaza etmesiyle de dikkat çekti.

BACKGRID USA

Etiketler: padma lakshmi , miami

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