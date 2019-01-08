48 yaş bikinisi

Bir süredir kız arkadaşlarıyla birlikte Miami'de olan Padma Lakshmi tatilin tadını çıkarıyor. 48 yaşındaki bir çocuk annesi model, yemek kitabı yazarı ve TV ünlüsü Lakshmi, gençlik yıllarındaki fiziğini çok da bozulmadan muhafaza etmesiyle de dikkat çekti.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.