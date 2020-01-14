31 yaş büyük sevgiliyle dudak dudağa

Prens William ile Prens Harry'nin dayılarının kızı olan Lady Kitty Spencer 29, uzun süredir birlikte olduğu ve evlenmeye hazırlandığı zengin işadamı Lewis ise 60 yaşında. Kariyerini model olarak yapan Kitty Spencer'ın babası ise 55 yaşında. Bir başka deyişle Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın damadı kendisinden beş baş daha büyük.