31 yaş büyük sevgiliyle dudak dudağa

İngiliz kraliyet ailesi bir yandan Prens Harry ve Meghan Markle'ın ayrılığıyla ilgilenirken aileyle dolaylı yoldan ilgisi olan bir başkası da aşk sarhoşluğu yaşıyor.
BACKGRID UK, AP
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Prens Charles'ın eski eşi Prenses Diana'nın erkek kardeşi Charles Spencer'ın model kızı Kitty Spencer, kendisindene 32 yaş büyük sevgilisi Michael Lewis ile evlenmeye hazırlanıyor.
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Prens Harry ile Prens William'ın dayısının kızı olan Kitty Spencer, babasından 5 yaş büyük olan işadamı sevgilisi Lewis ile samimi şekilde görüntülendi. Güney Afrika'da bulunan çift, kameraların kendilerini çektiğini fark etmeden önce uzun uzun sohbet etti. Sonra da birbirlerinin dudaklarına yumuşak bir öpücük kondurdu.
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Lady Kitty Spencer'ın kendi babasından beş yaş büyük nişanlısı Michael Lewis ile evlenmeye hazırlandığı haberleri geçtiğimiz hafta basına yansımıştı.
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Prens William ile Prens Harry'nin dayılarının kızı olan Lady Kitty Spencer 29, uzun süredir birlikte olduğu ve evlenmeye hazırlandığı zengin işadamı Lewis ise 60 yaşında. Kariyerini model olarak yapan Kitty Spencer'ın babası ise 55 yaşında. Bir başka deyişle Prenses Diana'nın kardeşi Kont Spencer'ın damadı kendisinden beş baş daha büyük.
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Lady Kitty Spencer'ın yakın bir arkadaşı Michael Lewis'in genç kıza Noel öncesinde evlenme teklif ettiğini ileri sürdü. Arkadaşının anlattığına göre çift o sırada Güney Afrika'daydı. Teklif de orada geldi. Kitty Spencer ise bu teklifi fazla düşünmeden kabul etti.
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Aralarındaki bunca yaş farkına karşın Kitty Spencer'ın ailesinin Michael Lewis'i sevdiği ve benimsediği belirtiliyor. Lewis'in aile tarafından sevilmesinin en önemli sebeplerinden birinin de sahip olduğu servete rağmen elinden bırakmadığı alçakgönüllülüğü olduğu konuşuluyor.
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Tam adı Kitty Eleanor Spencer olan Lady Kitty Spencer, ailesinin en büyük çocuğu. Kariyerini moda alanında yapan Spencer'ın annesi Victoria Aitken de eski bir model. Annesi ile babası Kont Spencer, 1989'da evlenip 1997'de boşandı. Kitty Spencer, halası Daina trajik kazada öldüğünde henüz 6 yaşındaydı.
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Lady Kitty Spencer, kuzeni Prens Harry'nin Meghan Markle ile evlendiği gün törenin en çok ilgi gören konuğu olmuştu. Spencer, şıklığı ve güzelliğiyle uzun süre konuşulmuştu.
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Kitty Spencer, Michael Lewis'den önce gayrimenkul yatırımcısı İtalyan iş adamı Kont Niccolò Barattieri di San Pietro ile aşk yaşıyordu.