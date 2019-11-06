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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
06 Kasım 2019 - 08:00,

3 yıllık evlilik bitiyor! Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor...

Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş sürpriz bir şekilde ayrılık kararı aldı. 3 yıldır evli olan çift bugün Çağlayan Adliyesi’nde anlaşmalı olarak boşanacak.

Arzu AKBAŞ
Arzu AKBAŞ
aakbas@hurriyet.com.tr
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Arzu AKBAŞ
Arzu AKBAŞ
aakbas@hurriyet.com.tr
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2016 yılında evlenen Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin görüş farklılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldıkları öğrenildi.

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Boşanma kararının ardından Odabaş, Karaca ile birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Ünlü şarkıcı da eşinin evden ayrılmasının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu.

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Ünlü çiftin anlaşmalı boşanma davası bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Öte yandan Tuğrul Odabaş’ın sosyal medya hesabından Karaca ile birlikte çekilen fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.

4Doğum gününü kutladı

Doğum gününü kutladı

Işın Karaca çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’la 2016 yılında üçüncü evliliğini yapmıştı. Ünlü şarkıcı, 9 Eylül tarihinde Odabaş’ın doğum gününü Instagram hesabında duygusal bir notla kutladı.

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Karaca o karenin altına şunları yazmıştı: “Canım, en iyi arkadaşım, sırdaşım, sevdiğim, güldüğüm, ağladığım, dert ortağım, uzun yol arkadaşım, kadın olmanın tüm güzelliğini yaşatırken aile olmanın şahaneliğini yaşatan babamız. İyi ki doğdun sevdiğim. Hayatın bize armağan ettiği her güne şükürler olsun. Birlikte nice güneşler batırmaya.”

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Avokado Nasıl Olgunlaştırılır? | Mucize Lezzetler

Arzu AKBAŞ
Arzu AKBAŞ
aakbas@hurriyet.com.tr
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İZMİR'de yaşayan Ufuk Ekerol (45), kayınpederi Mustafa Işık ile dairesini 220 bin liraya satın almak için anlaştı. Kredi çekip 130 bin lirayı ödeyen, kalan 90 bin lira için de boş senet veren Ekerol, tüm ödemeyi tamamladığında ise evine gelen icra kağıdıyla şaşkına döndü. Damat, kayınpederinin boş senede 950 bin lira yazıp, icra işlemi başlatarak, kendisini dolandırdığını öne sürdü.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) /