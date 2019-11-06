3 yıllık evlilik bitiyor! Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor...

BAŞAKŞEHİR'de, yolda trafik tartışmasına giren iki sürücü arasındaki sopalı kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
İZMİR'de yaşayan Ufuk Ekerol (45), kayınpederi Mustafa Işık ile dairesini 220 bin liraya satın almak için anlaştı. Kredi çekip 130 bin lirayı ödeyen, kalan 90 bin lira için de boş senet veren Ekerol, tüm ödemeyi tamamladığında ise evine gelen icra kağıdıyla şaşkına döndü. Damat, kayınpederinin boş senede 950 bin lira yazıp, icra işlemi başlatarak, kendisini dolandırdığını öne sürdü.