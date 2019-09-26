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25 Eylül MasterChef ceza oyununu kim kazandı? MasterClass için çetin mücadele!

MasterChef'te dün akşam ceza oyunu ve MasterClass heyecanı yaşandı. Ceza oyunu adı verilen oyunda kırmızı ve mavi takım patates-soğan doğrama yarışı verdi. Doğranan ve hazırlanan soğan ve patatesin TV8'in yemekhanesinde kullanılacağını ifade eden jüri üyeleri, MasterClass için bunun bir fırsat olacağını ifade etti. Oyun esnasında Yasin ve Alican arasında çıkan gerilim ise Somer Şef'i ciddi manada kızdırdı. İşte, MasterChef'te 25 Eylül akşamı yaşananlar

Hürriyet Haber
26.09.2019 - 07:42 | Son Güncelleme:
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25 Eylül MasterChef ceza oyununu kim kazandı MasterClass için çetin mücadeleNext



MasterChef'in 25 Eylül akşamı ekrana gelen bölümünde ceza oyunu ile MasterClass mücadelesi veren kırmızı ve mavi takım gerilim dolu anlar yaşadı. MasterClass ödülünü kazanabilmek için 25 Eylül akşamı ceza oyununda ciddi bir efor sarf eden yarışmacılar, doğradıkları patates ve soğanla jüri üyelerinin karşısına çıktı. Peki, MasterChef'te 25 Eylül akşamı kim kazandı? İşte, ceza oyunu ve MasterClas hakkında detaylı bilgiler

MASTERCLASS VE CEZA OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım MasterClass ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. Ödülü kazanan takım, Mehmet, Somer ve Danilo şeften burger yapma ödülü kazandı. MasterChef Türkiye'de ödül oyunu bu hafta kırmızı takım kazandı.

YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA KAPTANLIK OYUNU

Yeni bölüm fragmanında pankek yaparak kaptanlık oyunu oynayan yarışmacıların arasına yeni bir isim de katıldı. Yarışmanın yeni ismi Bahri Papila oldu.

BU HAFTA KİM ELENDİ?

Ünlü şeflerin sunumundaki MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bu sezonki 19. bölümünde eleme oyunu yapıldı. Dokunulmazlık oyunları ve oylamalar sonucu bu haftanın dört eleme adayı Faruk Batuhan, Batuhan, Müge ve Güzide eleme potasında yer almıştı.

Eleme potasında yer alan bu dört yarışmacı dünyaca ünlü İtalyan yemeği ravioli yaparak hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden isim Müge Güney oldu.

Etiketler: televizyon , yayın , televizyon programı

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