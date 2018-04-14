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22 yaşındaki Lidya aşık oldu... Levent'i unuttu!

Levent Yüksel ile ilişkisi günlerce konuşulan sonrasında ise sürpriz bir kararla Yüksel'den ayrılan Lidya Özdemiroğlu, yeni sevgilisiyle Nişantaşı’nda görüntülendi.

Hürriyet Haber
14.04.2018 - 11:12 | Son Güncelleme:
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22 yaşındaki Lidya aşık oldu... Leventi unuttuNext

Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile Levent Yüksel’in ilişkisi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İkili, haklarında yapılan olumsuz yorumlar sonrası ocak ayında yollarını ayırmıştı.

Etiketler: gazete haberi

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