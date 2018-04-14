22 yaşındaki Lidya aşık oldu... Levent'i unuttu!

Atilla Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile Levent Yüksel’in ilişkisi uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. İkili, haklarında yapılan olumsuz yorumlar sonrası ocak ayında yollarını ayırmıştı.
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.