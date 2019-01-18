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2019'da dünyayı tehdit edecek tehlikeler yayınlandı! 1.6 milyar kişi etkilenecek

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019 yılında küresel anlamda sağlığı etkileyecek en büyük tehlikeleri sıraladı. Plan çözüm ve önerilerin yer aldığı raporda ekonomilerin daralması yetersiz beslenme gibi etkenlerin bu sorunları tetikleyeceği belirtiliyor.

DHA
18.01.2019 - 00:35 | Son Güncelleme:
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2019da dünyayı tehdit edecek tehlikeler yayınlandı 1.6 milyar kişi etkilenecekNext

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 2019 yılında küresel anlamda tehdit içeren tehlikeleri açıkladı. Zayıf ekonomi, kuraklık, küresel ısınma, yetersiz sağlık hizmetleri gibi sebeplerle gelen tehlikeler yüzünden çok sayıda ölüm bekleniyor.

Etiketler: tehlikeler , haberler

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