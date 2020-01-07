2019'da boşanan ünlüler

2019 bazı ünlülerin aşk hayatlarına uğursuz geldi. Kimi aylar, kimi yıllar süren evliliklerini bitirdi...
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İşte 2019 yılında evliliklerini bitiren ünlü isimler...
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, 7 yıllık eşi Taner Şafak ile anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdi.
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6 yıldır evli olan Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz, evliliklerinde sorun yaşamaları sebebiyle boşanma kararı aldı.
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11 yıllık evliliklerinin ardından çekişmeli boşanma davası İstinaf mahkemesinde olan eski manken Demet Şener ile eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay “anlaşmalı” olarak boşandı.
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2016 yılında kızı Pera'ya 22 haftalık hamileyken Serdar Özmen'le nikâh masasına oturan Akasya Asıltürkmen, eşiyle aldıkları ortak kararla tek celsede boşandı.
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2013'te Ulan İstanbul dizisinin setinde başlayan aşklarını 2016 yılında nikâh masasına taşıyan Ezgi Eyüboğlu ve Kaan Yıldırım çifti Haziran ayında ortak bir açıklamayla boşandıklarını duyurdu.
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Tuğba Özay ve İtalyan eşi Ludovic Fattizzo 10 senelik evliliklerini 10 dakika süren mahkeme sonunda bitirdi.
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61 yaşındaki sanatçı, 34 yaşındaki Murat Akıncı ile 16 Haziran'da evlenmişti. Zerrin Özer, nikâhtan 36 saat sonra boşanmaya karar verdi.
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Özcan Deniz, 7 buçuk aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan'La sade bir törenle evlenmişti. 15 ay evli kaldıktan sonra Özcan Deniz, haziran ayında boşanma davası açıp çocukları Kuzey'in velayetini istedi.
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2017 haziran ayında evlenen Algı Eke ve Ulaş Torun 1.5 yıllık ilişkilerini sessiz sedasız boşanarak noktaladılar. Çift Boşandıktan sonra ilişkilerine bir şans daha verse de 2019'un ikinci ayında resmen ayrıldıklarını açıkladılar.
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Uzun zamandır ayrılacakları konuşulan Serdar Ortaç ve 2014 yılında evlendiği model Chloe Loughnan ağustos ayında anlaşmalı olarak boşandı.
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2018 senesinde New York’ta evlenen Burcu Esmersoy ile Berk Suyabatmaz Ağustos ayında anlaşmalı olarak boşandı.
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Oyuncu Seda Türkmen, 2017 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu Bora Akkaş’a Ağustos boşanma davası açtı.
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2013 yılında nikah masasına oturan Alper Saldıran ve Pelin Tuncegil çifti 3 dakika süren duruşmanın ardından anlaşmalı olarak boşandı.
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2016 yılında evlenen Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, boşanma kararı aldı.