2019'da aramızdan ayrılanlar...

GÜLRİZ SURURİ Ünlü sanatçı Gülriz Sururi, ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Sessiz bir defin istediği için vasiyetini yerine getirdik. Kendisi definden sonra duyurulmasını istedi. Bir süredir sindirim sisteminden rahatsızdı. Dün kaybettik. Bugün defnettik. Vasiyeti gereği başka bilgi paylaşamıyoruz" dedi.