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20 Aralık 2019 - 12:49,

2019'da aramızdan ayrılanlar...

2019 yılı sanat dünyası için acı geçti... Usta isimlere birer birer veda edildi... İşte bu yıl kaybettiğimiz o değerler!

Elif ÜNAL
Elif ÜNAL
eunal@hurriyet.com.tr
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Elif ÜNAL
Elif ÜNAL
eunal@hurriyet.com.tr
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2019 yılı sanat dünyası için acı geçti... Usta isimlere birer birer veda edildi... İşte bu yıl kaybettiğimiz o değerler!

2AYŞEN GRUDA

AYŞEN GRUDA

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu 74 yaşındaki Ayşen Gruda, 23 Ocak'ta pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Doktorları "Hepimizin ailesinden sanki bir cenaze çıktı. Çok üzgünüz" dedi. Ayşen Gruda Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi...

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4AYTAÇ ARMAN

AYTAÇ ARMAN

Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Aytaç Arman, şubat ayında İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Aytaç Arman için memleketi Adana’da tören düzenlendi. Arman'ın cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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6CENGİZ SEZİCİ

CENGİZ SEZİCİ

Oyuncu Cengiz Sezici nefes darlığı nedeniyle kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 69 yaşındaki Cengiz Sezici, memleketi Adana'da toprağa verildi.

7DEVRAN ÇAĞLAR

DEVRAN ÇAĞLAR

Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Acı haber Çağlar'ın sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyuruldu:

"Sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık. Olay yerine gelen savcı inceleme yapıyor "

Marmaris'te roprağa verilen Decran Çağlar'ın cenazesinde sanat dünyasından hiç kimse yoktu.

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9DİLBER AY

DİLBER AY

Şarkıcı Dilber Ay, nisan ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Dilber Ay, memleketi Düzce'de toprağa verildi. Cenazeye Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş ile oğlu Cemo Can’ın yanı sıra ünlü sanatçılar Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yağız, sevenleri ve mahalle halkı katıldı.

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11ENİS FOSFOROĞLU

ENİS FOSFOROĞLU

Oyuncu Enis Fosforoğlu, haziran ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Fosforoğlu Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi. Enis Fosforoğlu 71 yaşındaydı.

13ERDOĞAN SICAK

ERDOĞAN SICAK

Erdoğan Sıcak, şubat ayında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sıcak, Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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Yıllarını sahneye veren usta sanatçının cenaze törenine sanat dünyasından birkaç isim dışında gelenin olmaması ise dikkat çekti.

15EŞREF KOLÇAK

EŞREF KOLÇAK

Yeşilçam'ın usta ismi Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Gemlik Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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92 yaşındaki Eşref Kolçak'ın cenazesi yüzlerce sevenin katılımıyla Gemlik Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından Gemlik İlçe Mezarlığı’na defnedildi.

17GÜLRİZ SURURİ

GÜLRİZ SURURİ

Ünlü sanatçı Gülriz Sururi, ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Sessiz bir defin istediği için vasiyetini yerine getirdik. Kendisi definden sonra duyurulmasını istedi. Bir süredir sindirim sisteminden rahatsızdı. Dün kaybettik. Bugün defnettik. Vasiyeti gereği başka bilgi paylaşamıyoruz" dedi.

18KÜÇÜK İSKENDER

KÜÇÜK İSKENDER

Küçük İskender adıyla tanınan, gerçek adı Derman İskender Över olan ünlü şair, temmuz ayunda henüz 55 yaşında hayata veda etti. Kanser tedavisi gören küçük İskender'in ölümü sanat camiası ve hayranlarını yasa boğdu.

19SÜLEYMAN TURAN

SÜLEYMAN TURAN

Yeşilçam filmlerinde oynadığı yardımcı erkek oyuncu rolleriyle tanınan Süleyman Turan, 83 yaşında vefat etti. Eylül ayında Kadıköy'deki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Turan'ın ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu.

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21TARIK ÜNLÜOĞLU

TARIK ÜNLÜOĞLU

Eylül ayında akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Tarık Ünlüoğlu, ekim ayında hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlüoğlu Levent Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Ünlüoğlu’nun cenazesine çok sayıda ünlü isim katıldı.

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23UMUR BUGAY

UMUR BUGAY

Yapımcı, yönetmen ve senarist Umur Bugay, geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti. Umur Bugay Şakirin Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

24ÜMİT YESİN

ÜMİT YESİN

Ümit Yesin, kalp kapakçığı ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede vefat etti. 65 yaşındaki oyuncunun vefatı sanat ve tiyatro camiasını yasa boğdu. Ümit Yesin, Şakirin Camii’nde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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YALÇIN GÜLHAN

Uzun süre demans hastalığı ile mücadele eden Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Yalçın Gülhan temmuz ayında hayatını kaybetti. Mahallenin Muhtarları dizisinin şoför Alisi Yalçın Gülhan'ın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

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28YALÇIN MENTEŞ

YALÇIN MENTEŞ

Oyuncu Yalçın Menteş, 12 gün boyunca tedavi gördüğü hastanede 7 Şubat akşamı hayatını kaybetti.Ünlü oyuncu için Kadıköy Haldun Taner Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi.

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Anma törenine katılanlar arasında Hakan Bilgin, Ebru Cündübeyoğlu ve Sinan Bengüer de vardı. Yalçın Menteş, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.

30YILDIZ KENTER

YILDIZ KENTER

Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, kasım ayında tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta ismi için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Yıldız Kenter, Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verildi.

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32ZAFER ÇİKA

ZAFER ÇİKA

Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çika'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Olgun Şimşek, Zafer Algöz, Şahan Gökbakar, Sermiyan Midyat, Serhat Özcan, Gonca Vuslateri, Cezmi Baskın, Yonca Evcimik, Emel Müftüoğlu ve Berkay ile spor camiasından Fatih Terim, Yılmaz Vural, Okan Buruk, Suat Usta ve Tamer Tuna Zafer Çika'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Zefer Çika, çok sevdiği İzmir'in Çeşme ilçesinde toprağa verildi. Çika'nın oğlu Ali Çika cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.

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Elif ÜNAL
Elif ÜNAL
eunal@hurriyet.com.tr
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