2019'da aramızdan ayrılanlar...
2019 yılı sanat dünyası için acı geçti... Usta isimlere birer birer veda edildi... İşte bu yıl kaybettiğimiz o değerler!
2019 yılı sanat dünyası için acı geçti... Usta isimlere birer birer veda edildi... İşte bu yıl kaybettiğimiz o değerler!
DEVRAN ÇAĞLAR
Arabesk şarkıcısı Devran Çağlar Maltepe’de yaşadığı rezidansta ölü bulundu. Acı haber Çağlar'ın sahne alacağı mekanın sosyal medya hesabından duyuruldu:
"Sahnesi vardı. Kendisinden haber alamayınca evine gittik. İçeri girdiğimizde cansız bedeniyle karşılaştık. Olay yerine gelen savcı inceleme yapıyor "
Marmaris'te roprağa verilen Decran Çağlar'ın cenazesinde sanat dünyasından hiç kimse yoktu.
8
DİLBER AY
Şarkıcı Dilber Ay, nisan ayında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 63 yaşındaki Dilber Ay, memleketi Düzce'de toprağa verildi. Cenazeye Dilber Ay’ın eşi İbrahim Karakaş ile oğlu Cemo Can’ın yanı sıra ünlü sanatçılar Mahmut Tuncer, Latif Doğan, Yağız, sevenleri ve mahalle halkı katıldı.
10
ERDOĞAN SICAK
Erdoğan Sıcak, şubat ayında rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sıcak, Ataköy 5. Kısım Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
GÜLRİZ SURURİ
Ünlü sanatçı Gülriz Sururi, ocak ayında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Sessiz bir defin istediği için vasiyetini yerine getirdik. Kendisi definden sonra duyurulmasını istedi. Bir süredir sindirim sisteminden rahatsızdı. Dün kaybettik. Bugün defnettik. Vasiyeti gereği başka bilgi paylaşamıyoruz" dedi.
TARIK ÜNLÜOĞLU
Eylül ayında akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Tarık Ünlüoğlu, ekim ayında hayatını kaybetti. Tarık Ünlüoğlu'nun ölümü sanat dünyasını yasa boğdu. Ünlüoğlu Levent Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Ünlüoğlu’nun cenazesine çok sayıda ünlü isim katıldı.
22
UMUR BUGAY
Yapımcı, yönetmen ve senarist Umur Bugay, geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetti. Umur Bugay Şakirin Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.
Anma törenine katılanlar arasında Hakan Bilgin, Ebru Cündübeyoğlu ve Sinan Bengüer de vardı. Yalçın Menteş, Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'na defnedildi.
YILDIZ KENTER
Ünlü Tiyatrocu Yıldız Kenter, kasım ayında tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybetti. Türk tiyatrosunun usta ismi için Kenter Tiyatrosu'nda tören düzenlendi. Yıldız Kenter, Levent Afet Yolal Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Kabristanı'nda toprağa verildi.
31
ZAFER ÇİKA
Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika, İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çika'nın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Olgun Şimşek, Zafer Algöz, Şahan Gökbakar, Sermiyan Midyat, Serhat Özcan, Gonca Vuslateri, Cezmi Baskın, Yonca Evcimik, Emel Müftüoğlu ve Berkay ile spor camiasından Fatih Terim, Yılmaz Vural, Okan Buruk, Suat Usta ve Tamer Tuna Zafer Çika'yı son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Zefer Çika, çok sevdiği İzmir'in Çeşme ilçesinde toprağa verildi. Çika'nın oğlu Ali Çika cenaze töreninde güçlükle ayakta durdu.
33