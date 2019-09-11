2 milyon doları ver, evini istediğin yere götür

Sahibinin küçük mücevher kutum dediği seyyar ev, 1.9 milyon dolara satışa çıktı. BACKGRID UK, BACKGRID USA Evin sahibi, ünlü tasarımcı Betsey Johnson. Hayatı boyunca satın aldığı eşyalarla dekore ettiği bu konteyner evi Johnson, New York'tan Los Angeles'a taşındığı 2016 yılında satın aldı. Rengarenk boyanmış odaları teker teker elden geçirilip yenilenen seyyar evin bahçesinde de küvetli bir banyosu bulunuyor. Özel girişli bir bahçesi de bulunan ev içindeki eşyalarıyla satışa çıkarıldı. BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA BACKGRID UK, BACKGRID USA Betsey Johnson ACKGRID UK, BACKGRID USA