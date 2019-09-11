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2 milyon doları ver, evini istediğin yere götür

Son yıllarda dünyada bir tür akım haline gelen karavan tarzı seyyar evlerin en çarpıcı örneklerinden biri yeni sahibini bekliyor. Üstelik bu seyyar ev ünlü birine ait.

BACKGRID UK, BACKGRID USA

Hürriyet Haber
11.09.2019 - 12:39 | Son Güncelleme:
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2 milyon doları ver, evini istediğin yere götürNext

Sahibinin "küçük mücevher kutum" dediği seyyar ev, 1.9 milyon dolara satışa çıktı.

BACKGRID UK, BACKGRID USA

Etiketler: betsey johnson , tekerlekli ev , moda tasarımcısı

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