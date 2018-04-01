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18'inci yaşına uçarak girdi

Aleyna Tilki, Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. Aynı zamanda 18’inci yaşını da kutlayan şarkıcı, dans şovları ve şarkılarıyla hayranlarına müzik şöleni yaşattı.( Behlül Aydın)

Hürriyet Haber
01.04.2018 - 18:21 | Son Güncelleme:
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18inci yaşına uçarak girdiNext

Cevapsız Çınlama ve Sen Olsan Bari şarkılarıyla ses getiren Aleyna Tilki, önceki gün Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. 28 Mart’ta 18’inci yaşını dolduran şarkıcı, ilk büyük kutlamasını hayranlarıyla yaptı.

Etiketler: Konser

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