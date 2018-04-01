18'inci yaşına uçarak girdi

Cevapsız Çınlama ve Sen Olsan Bari şarkılarıyla ses getiren Aleyna Tilki, önceki gün Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser verdi. 28 Mart’ta 18’inci yaşını dolduran şarkıcı, ilk büyük kutlamasını hayranlarıyla yaptı.
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