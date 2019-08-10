15 günlük yolculuğunun bedeli 33 bin dolar

Tavanı camdan kompartımanlar, 24 saat hizmet veren uşaklar, Michelin yıldızlı şeflerin elinden çıkan mönüler... Normal hayatın rayından çıkıp krallar gibi seyahat etmeye var mısınız? Yeni trend, beş yıldızlı trenlerle dünyanın farklı yerlerini keşfetmek... İşte ihtişama giden istasyonlar...
Tavanı camdan kompartımanlar, 24 saat hizmet veren uşaklar, Michelin yıldızlı şeflerin elinden çıkan mönüler... Normal hayatın rayından çıkıp krallar gibi seyahat etmeye var mısınız? Yeni trend, beş yıldızlı trenlerle dünyanın farklı yerlerini keşfetmek... İşte ihtişama giden istasyonlar...
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