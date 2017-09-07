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Fransa’da petrol ve doğal gaz üretimi 2040’ta duracak

AA
07.09.2017 - 09:58 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 09:58

Fransa’da hükümet, ülkedeki petrol ve doğal gaz üretimini 2040’ta durdurmayı hedefliyor. Çevre örgütleri Bakanlar Kurulunda görüşülen yasa taslağından memnun olurken, Petrol Endüstrisi Birliği ise tepki gösterdi.

FRANSA Çevre Bakanı Nicolas Hulot’nun hazırladığı yasa taslağına göre, Fransa artık ana kara topraklarında petrol ve doğal gaz gibi hidrokarbon aranması izni vermeyecek ve var olan izinleri de uzatmayacak. Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alınan yasa taslağında hükümet, 2040 yılı itibarıyla Fransa’daki petrol ve doğal gaz üretimini durdurmayı planlıyor.
Hükümetin bu sektörde üretim yapan firmalara bazı esneklikler tanınacağını bildirmesine rağmen yasa tasarısı Fransa Petrol Endüstrisi Birliğinin tepkisini çekti. Birlik Başkanı Francis Duseux, yaptığı yazılı açıklamada, yasayı, ‘politik ve sembolik’ olarak nitelendirerek, ülkeye sadece dezavantaj getireceğini söyledi. Çevre örgütleri ise yasa taslağından memnun.
Fransa petrol tüketiminin yaklaşık sadece yüzde 1’ini, yani 815 bin tonunu ana kara topraklarında üretiyor. Paris İklim Antlaşması’na ev sahipliği yapan Fransa, taahhütlerine uygun olarak hidrokarbonların yakılmasıyla havaya yayılan sera gazı salınımını azaltmayı amaçlıyor.

Etiketler: Fransa , Nicolas Hulot , Çevre Bakanı
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