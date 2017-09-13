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Fiyatlar düştü, çiftçi tepki gösterdi

AA
13.09.2017 - 11:13 | Son Güncelleme: 13.09.2017 - 11:13

MANİSA’da üreticiler, salçalık domatesin kilosunun bazı yerlerde 18 kuruşa kadar düşmesine tepki gösterdi. Kış aylarında alıcı firma ile salçalık domates için kilo başına 27 kuruştan anlaştıklarını, ancak fiyatı bir haftada 23 kuruşa düştüğünü söyleyen Hayri Altındağ da bazı üreticilerin fiyatların düşük olması nedeniyle ürünün toplamadanÿ tarlada bıraktığını söyledi.

Manisa’da salçalık domates üreten çiftçiler, fiyatların düşüklüğünden şikayet etti. Bazı üreticiler, kilosu 18 kuruşa kadar düşmesi nedeniyle yetiştirdiği domatesleri toplamaktan vazgeçti, tarlada bıraktı. Yunusemre ilçesinde Gediz Ovası’ndan salçalık domateslerini toplamaya başlayan Hayri Altındağ, fiyatların her geçen gün düştüğünü söyledi. 30 yıldır çitçilik yapan Hayri Altındağ, şöyle konuştu:

"Toplamaya başladığımızda salçalık domatesin kilosu 27 kuruştu. Bir haftada 23 kuruşa kadar düştü. Diğer bölgelerde de 18 kuruşa alan var. Kuruşlarla para kazanıyoruz. Maliyetine domates topluyoruz. Bir işçi günlük 70 liraya çalışıyor. İlacı, gübresi derken işin içinden çıkamıyoruz. Bize hiç para kalmıyor. Son 5 yıldır aynı fiyat. 20-25 kuruş arasında fiyatlar değişiyor. Mecburiyetten, tarlalar boş kalmasın diye ekiyoruz."

’15 KİLO DOMATES SATIP 1 BARDAK ÇAY İÇEBİLİYORUZ’

Devletin fiyatlara müdahale etmesini isteyen çiftçi Altındağ, salçalık domatesin kilosunun en azından 50 kuruş olması gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

"Devletin müdahale etmesi gerekiyor. Büyük fabrikalar anlaşıyor ve aynı fiyattan alıyorlar. Salçalık domates fiyatı en azından 50 kuruş olmalı. 4 lira 65 kuruşa mazot, torbası 70 liraya gübre alıyoruz. Girdilerin hepsinde yüzde 40 zam yapıldı ama bizim sattığımız fiyatlar 5 yıldır aynı kaldı. 15 kilo domates satıyoruz, ancak bir bardak çay içebiliyoruz. Her geçen yıl daha kötüye gidiyoruz. Bu yıl ektiği domatesi hiç toplamayanlar var. Bu sene dip yaptı artık. Domates fidelerinin tanesini geçen yıl 8 kuruşa almıştık, bu yıl 13 kuruşa aldık. Kilosunu da şimdi 23 kuruştan satıyoruz. Her şeyde yüzde 50 zam var ama bize gelince yok."

Etiketler: salçalık domates , domates , domates fiyatları
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