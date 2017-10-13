Fazilet Hanım ve Kızları 18. yeni bölüm fragmanında büyük çekişme!

Fazilet Hanım ve Kızları 18. yeni bölüm fragmanı ile yine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. İşte, Hazan ve abi kardeş arasında yaşanacak olan olaylar ve Fazilet Hanım ve Kızları son bölümünde yaşanan olayların detayları

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Yılın düğünü, Selin ve Yasin’in şok evlilik misillemesiyle skandala dönüşürken, Yağız ve Sinan’la ilgili büyük sırrı öğrenen Güzide’nin başına gelenler, skandal düğünü dehşet gecesine çevirir.



Düğün gecesinden sonra yalıda fırtınalar arka arkaya kopmaya başlar. Egemen’ler aldıkları ağır darbelerin etkisiyle savrulurken, Ece’nin hali ,Hazan ve Fazilet arasında yeni bir krizin fitilini ateşler. Öte yandan, kardeşine destek olmak için yalıda daha çok zaman geçirmeye başlayan Hazan, Sinan ve Yağız arasında yarattığı sessiz gerilimden habersizdir. Yaşanan olaylar Yağız ve Hazan’ı giderek daha da yakınlaştırırken Sinan içini kemiren şüphelerin pençesinde kıvranmaya başlar. Hazan’ın Yağız’a doğru attığı beklenmedik adım Sinan’ın sabrını taşıran son damla olurken, fırtınaları dinmek bilmeyen Egemen’leri ise, hayatlarını değiştirecek bir kasırga beklemektedir.





SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hazan, Sinan ve Yağız arasında kardeşliklerini sınayan ilk sınav haline gelirken, iki kardeş arasında yaşattığı gerilimden habersiz Kerime’nin büyük sırrının peşindedir. Bulduğu gazete haberlerine kafayı takmış olsa da sır perdesini aralaması kolay olmayacaktır. Cenazede linçten zor kurtulan ve hayatının dehşetini yaşayan Ece, istemeden de olsa Egemen yalısında kopacak olan büyük fırtınanın fitilini ateşler. Hazım ve Selin arasında Ece ve Yasin yüzünden yaşanan büyük yüzleşme, Yağız’ı babasıyla bir kez daha karşı karşıya getirir.



Kerime’nin varlığı ile değişen dengeler Fazilet’in tüm hesaplarını alt üst ederken, Yağız kardeşi için yalıdaki herkesi etkileyecek yeni bir adım atar.



Öte yandan, Sinan ve Yağız arasındaki gerilimin farkında bile olmayan Hazan, Kerime düğümünü çözmek için Yağız’la işbirliği yapmaya karar verir. Yaşadıklarının acısını babasından ve Ece’den çıkarmaya kararlı olan Selin, intikam planı için harekete geçerken, Ece ise bir gövde gösterisine çevirmek istediği düğünün hazırlıkları içindedir. Ancak yılın düğünü zihinlerden kolay silinmeyecek trajik skandallara gebedir.