Fazilet Hanım ve Kızları 15. bölüm fragmanında Ece'den şok sözler

Fazilet Hanım ve Kızları yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. İkinci sezonunu açılışının bomba gelişmeleriyle yapan Fazilet Hanım ve Kızları yarın akşam 15. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme Ece'nin ani değişimi damga vuracak. Ani bir kararla Hazım'ın karısı olan Ece, sadece Egemenler'i değil, Hazan'ı da sözleriyle alt üst edecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 15. bölümünden ilk görüntüler ve detayları!

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Ece ve Hazım’ın şok evliliği Hazan ve tüm Egemen’ler için yıkıcı olur. Ece ve Hazım’ın şok evliliği Hazan ve tüm Egemen’ler için yıkıcı olur. Akıl almaz nikaha tanık olan Hazan, Yağız ve Sinan şaşkınlık ve öfkelerini farklı hedeflerden çıkarırken, yalıda kopan kıyamet gelecek fırtınalı günlerin habercisidir. Hazan, tüm gücüyle kardeşini bu çılgınlıktan kurtarmak için savaşırken, Ece’nin tavrı hem ablası hem de annesi için sarsıcı olur. Kızının attığı imza ile hayallerine kavuşan Fazilet, kendini bir anda iki kızı arasında bulurken, Hazım’ın çocuklarından aldığı tepki, korkularının da ötesindedir. Egemen kardeşler, babalarıyla köprüleri atarken herkes kendi yolunda, kendi fırtınasına yürür. Kim ne derse desin kardeşinin bu evliliği kendi rızasıyla yaptığına inanmak istemeyen Hazan düğümü tek başına çözemeyeceğinin farkındadır, yardım istemek için uzandığı el ise bambaşka bir yola girmiş durumdadır. Hazım ve Ece evliliği, Yağız, Hazan ve Sinan arasındaki dengeleri de kaçınılmaz şekilde sarsar. Şok evliliğe olan tepkiler dalga dalga yükselirken işler Ece için tehlikeli bir noktaya varır. Hazan ise sürpriz bir karşılaşma ile kendini ucu Yağız ve Sinan’a dolanan bambaşka bir düğümün içinde bulmak üzeredir.