Evlilik programları bitecek mi?

Evlilik programları kalkıyor mu, bitiyor mu, RTÜK ne dedi? Sezon öncesinde yine ortalık toz duman oldu…

Özetleyeyim son durumu…

Geçen hafta RTÜK yönetimi Show ve Fox genel müdürleriyle görüştü…

Rahatsızlıklarını açıkça dile getirdiler, barıştırma programlarının işi daha kötüye götürdüğünü söylediler.

Bunun üzerine Fox TV Seda Akgül’ün sunduğu Ne Seninle Ne Sensiz’i yayından kaldırdı…

Zaten kötü gidiyordu iş, zorlamanın anlamsız olduğunu gördüler, format değiştirip yeniden ekrana sürecekler şimdi…

RTÜK’le görüşen Show TV yöneticileri ise Star ve atv’nin devam etmesi halinde Seda Sayan’a aynı şekilde devam edeceklerini söylediler.

Peki atv ve Star devam edecek mi?

RTÜK bu kanalların yöneticileriyle henüz görüşmedi…

Yarın bütün kanal yöneticilerinin katılacağı TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları) toplantısı var, bu toplantının hemen sonrasına RTÜK Başkanı’yla toplantı kondu…

Bu toplantının ana gündem maddesi izdivaç programları olacak.

Ancak ne konuşulursa konuşulsun, ne karar alınırsa alınsın bu sezon da Seda Sayan, Esre Erol ve Zuhal Topal’ın ekrandan uzaklaşması zor görünüyor.

Çünkü kanalların hem bu üç isimle, hem de programların yapımcılarıyla 3 yıllık sözleşmesi var…

Bu anlaşmanın 2 yılı geride kaldı, bu yıl son sezonları…

Dolayısıyla bu yıl evlilik olmasa da, benzer formatlarla ekranda olacaklar…

Tutmadıkları noktada formatla oynayacaklar, ufak değişiklikler yapacaklar…

Ama sezonu öyle ya da böyle bitirecekler…

Yıllarca rating rekoru kıran bu üç isim ekrandan bu yıl uzaklaşmayacak ama kendilerini yeniden kanıtlamak zorunda kalacakları bir sezon olacak bu…

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