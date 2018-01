İşgal davasında mahkeme kararını verdi! Ünlü oyuncu kendini böyle savundu

DAİREYİ BOŞALTMASINI İSTEDİ



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iki yıl önce açılan davanın dilekçesinde ev sahibi Laika Erel’in, Bebek’teki dairesini 1 Mart 2011’de aylık 2 bin 900 liraya Emine Altıoklar’a kiraya verdiği anlatıldı. Magazin basınında bir süre sonra kiracı Emine Altıoklar’ın oğlu Sarp Levendoğlu’nun birlikte olup sonradan ayrıldığı kız arkadaşı Begüm Birgören tarafından dairesinin kullanıldığı yönünde haberler çıktığının belirtildiği dilekçede, “Begüm Birgören’in dairesinde ikamet ettiğini öğrenen müvekkil Laika Erel de evinin boşaltılmasını istedi. Ancak Begüm Birgören daireyi tahliye etmedi. Müvekkil aradan üç yıl geçtikten sonra noterden bir ihtarname gönderdi. Müvekkil Laika Erel haksız işgal nedeniyle tahliye davası açacağını, Mart 2015’ten itibaren aylık 3 bin dolar ve geçmiş dönem işgaller için 10 bin dolar haksız işgal tazminatı açacağını Begüm Birgören’e bildirdi” ifadelerine yer verildi. Erel’in avukatı, “Davalı halen gayrimenkulü işgal etmekte ve tüm taleplerimizi cevapsız bırakmaktadır. Gayrimenkulü tahliye etmediği için bu davayı açtık. Dairenin haksız işgal nedeniyle tahliyesine ve geçmiş dönemler için işgal tazminatı olarak şimdilik bin lira ecrimisil bedelinin davalıdan tahsiline karar verilmesini istiyoruz” dedi.

BİRGÖREN, “AMACI DAHA YÜKSEK BEDELLE KİRAYA VERMEK”

Davaya cevap veren Begüm Birgören’in avukatı da, müvekkilinin daireyi haksız olarak işgal etmediğini öne sürdü. Begüm Birgören 2011’den bu yana kirasını zamanında annesi Belgin Birgören’in hesabından davacı ev sahibinin hesabına gönderdiğini belirtti. Birgören’in avukatı, “Her ne kadar kira sözleşmesinde Emine Altıoklar’ın ismi yazılsa da taşınmazda her daim müvekkilim ikamet etmiştir. Bu durumda ev sahibinin bilgisi dâhilindedir. Emine Altıoklar’ın oğlu Sarp Levendoğlu ile müvekkilim birlikte bu evde ikamet etmişlerdir. İlişki son bulunca müvekkilim evde tek başına ikamete devam etmiştir. Davacının amacı müvekkilimi tahliye ederek çok daha yüksek bedelle taşınmazı kiraya vermektir. Müvekkilim aylık 4 bin 950 lira kira ödemektedir. Taraflar arasında kira akti kurulmuştur. Müvekkilim her defasında kira sözleşmesi yapmak istemiş, ancak davacı ev sahibi tarafından her defasında ertelenmiştir” diyerek davanın reddini istedi. Davanın duruşmasına davacı Laika Erel ile avukatı katılmadı. Kararını açıklayan mahkeme, duruşmaları takip etmediği için Laika Erel’in açtığı dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verdi. Davacı Laika Erel üç ay içinde dosyayı yenilemezse dava düşecek.

