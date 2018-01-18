Estetik harikası değilim

Refinery 29'a konuşan Perry, ileri sürüldüğü gibi bir estetik harikası olmadığını belirtti. Sadece gözlerinin altındaki siyah halkalar için lazer ve dolgu yaptırdığını belirten Perry "Bunun dışında bedenimde ne görüyorsanız hepsi doğal" diye konuştu.

Ancak Perry, görüntüsünde beğenmediği yerleri düzelttirmek için bıçak altına yatanları da kınamadığını belirtti. Güzel şarkıcı "Bir insanın kendini mutlu edeceği şeyleri yapmasından daha doğal ne olabilir" dedi.