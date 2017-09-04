Eski kıyafetlerinizi nakde çevirebileceğiniz 4 uygulama

Letgo

“Çek, yükle, mesaj at! Letgo ile kolay sat! Letgo!” Jingle’ını artık koca koca teyzelerimiz bile biliyor. Ve tanıdık tanımadık herkes Letgo’ya üye oldu sanırız. Yoksa siz hâlâ olmadınız mı? O halde çok şey kaçırıyorsunuz. Aramaların semt bazında yapılabildiği ve her gün milyonlarca ikinci el eşya ve giysinin satışa çıktığı sitenin başarısı büyük. Hiç vakit kaybetmeden hemen üye olabilir, dolabınızdaki fazlalıkları nakde çevirmeye başlayabilirsiniz.

Zebramo

Henüz ismini duymamış olabilirsiniz ama gün geçtikçe kulaktan kulağa yayılmaya devam ediyor. Zebramo bir ikinci el pazarı. Her türlü ikinci el eşyanızı, kaç tane olduğu önemli olmadan dilediğinizce satışa çıkarabiliyorsunuz. Üstelik bu platformda taksitli satış imkânı da bulunuyor. Uygulamanın güzelliği satış sürecinde markanın satış ekibinin size her türlü yardımı sunuyor olması. İndirin ve hemen incelemeye başlayın.

Gardrops

Gardrops tamamen ikinci el kıyafetler için tasarlanmış bir uygulama. Yani “Diğer ürünler arasında ürünüm güme gitmesin ben sadece kıyafet satılan bir platform istiyorum” diyorsanız doğru adrestesiniz. Uygulamayı hemen indirip, kıyafetlerinizin fotoğraflarını çekin ve ücretsiz yayına alın. Eski kıyafetlerinizden kurtulun, yenilerine yer açın.

Moda Cruz

Moda Cruz da tıpkı Gardrops gibi sadece kıyafet üzerine hizmet veren bir uygulama. Uygulamada ikinci el kıyafetlerinizin satışını yapabiliyor, markaların ve tasarımcıların ürünlerini inceleyebiliyor ve hatta ünlülerin gardıroplarını karıştırabiliyorsunuz. Uygulamada satış keyfinin yanında, dedikodu ve gezme keyfi de var kısaca.

Fashion Week | Tasarazzi