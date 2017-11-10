EPDK 23 şirkete lisans verdi

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 12 şirkete üretim, 1 şirkete Organize Sanayi Bölgesi dağıtım ve 1 şirkete de tedarik lisansı verildi. 4 şirketin üretim, 1 şirketin ise tedarik lisansı sonlandırıldı.

Doğalgaz piyasasında 1 şirkete sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) iletim ve dağıtım lisansı, LPG piyasasında da 1 şirkete dağıtıcı lisansı verildi.

Petrol piyasasında 3 şirket dağıtıcı, 3 şirket madeni yağ ve 1 şirket de ihrakiye teslim lisansı aldı. 3 şirketin madeni yağ, 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı iptal edildi.



