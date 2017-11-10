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EPDK 23 şirkete lisans verdi

AA
10.11.2017 - 10:05 | Son Güncelleme:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol, doğalgaz ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında faaliyet gösterecek 23 şirkete lisans verildi.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek için başvuru yapan 12 şirkete üretim, 1 şirkete Organize Sanayi Bölgesi dağıtım ve 1 şirkete de tedarik lisansı verildi. 4 şirketin üretim, 1 şirketin ise tedarik lisansı sonlandırıldı.

Doğalgaz piyasasında 1 şirkete sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) iletim ve dağıtım lisansı, LPG piyasasında da 1 şirkete dağıtıcı lisansı verildi.

Petrol piyasasında 3 şirket dağıtıcı, 3 şirket madeni yağ ve 1 şirket de ihrakiye teslim lisansı aldı. 3 şirketin madeni yağ, 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı iptal edildi.

Etiketler: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu , EPDK
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