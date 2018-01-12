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Hürriyet Cumartesi Haberleri
HÜRRİYET CUMARTESİ
    Haberler >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>En yeniler

    En yeniler

    Burcu AKTAŞ bu.aktas@gmail.com
    12.01.2018 - 10:31 | Son Güncelleme:

    Rafa çıkanları seçtik, okuduk, değerlendirdik.

    1951 (5 üzerinden 4 yıldız)
    Levent Cantek, Sefa Sofuoğlu / İletişim Yayınevi
    ‘1951’, her şeyin kullanılıp atıldığı bir dünyada kardeşinin intiharı üzerine Ankara’ya gelmiş bir İstanbullunun hikâyesi. Levent Cantek’in senaryosu ve Sefa Sofuoğlu’nun çizimleriyle...

    En yeniler

    TELOMER ETKİSİ (5 üzerinden 4 yıldız)
    Elizabeth Blackburn, Elissa Epel / Çeviren: Aytaç Özgören / Doğan Kitap
    Nobel ödüllü Blackburn ve Epel’in kitabı, telomer uzunluğu ve sağlığının, uzun süredir varsayılan bir hipotez olan zihin-beden ilişkisinin biyolojik temelini oluşturduğunu gösteriyor.

    En yeniler

    İÇİMDEKİ KİŞİ (5 üzerinden 3,5 yıldız)
    Sam Shepard / Çeviren: Ahmet Ergenç / Everest Yayınları
    Pulitzer ödülünü ve Wim Wenders’ın ‘Paris, Texas’ filminin senaryosuyla 1984 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan Sam Shepard’ın, 2017’deki ölümünden kısa bir süre önce yazdığı ilk romanı. Shepard, babasının öldüğü yaştaki bir adamın geçmişle şimdiki zaman arasındaki yolculuğunu anlatıyor.

    En yeniler

    SOSYAL MEDYANIN DİPSİZ KUYUSU (5 üzerinden 3 yıldız)
    Geert Lovink / Çeviren: Deniz Esen / Otonom
    Sosyal medyayı iktidar ve güç ilişkileri üzerinden inceleyen bir kitap. Lovink, sosyal medyanın kendiliğinden demokrasi, özgürlük getirmeyeceğini hatırlatıyor.

    Etiketler: en yeniler , en yeni kitaplar
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