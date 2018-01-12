En yeniler

1951 (5 üzerinden 4 yıldız)

Levent Cantek, Sefa Sofuoğlu / İletişim Yayınevi

‘1951’, her şeyin kullanılıp atıldığı bir dünyada kardeşinin intiharı üzerine Ankara’ya gelmiş bir İstanbullunun hikâyesi. Levent Cantek’in senaryosu ve Sefa Sofuoğlu’nun çizimleriyle...





TELOMER ETKİSİ (5 üzerinden 4 yıldız)

Elizabeth Blackburn, Elissa Epel / Çeviren: Aytaç Özgören / Doğan Kitap

Nobel ödüllü Blackburn ve Epel’in kitabı, telomer uzunluğu ve sağlığının, uzun süredir varsayılan bir hipotez olan zihin-beden ilişkisinin biyolojik temelini oluşturduğunu gösteriyor.

İÇİMDEKİ KİŞİ (5 üzerinden 3,5 yıldız)

Sam Shepard / Çeviren: Ahmet Ergenç / Everest Yayınları

Pulitzer ödülünü ve Wim Wenders’ın ‘Paris, Texas’ filminin senaryosuyla 1984 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan Sam Shepard’ın, 2017’deki ölümünden kısa bir süre önce yazdığı ilk romanı. Shepard, babasının öldüğü yaştaki bir adamın geçmişle şimdiki zaman arasındaki yolculuğunu anlatıyor.

SOSYAL MEDYANIN DİPSİZ KUYUSU (5 üzerinden 3 yıldız)

Geert Lovink / Çeviren: Deniz Esen / Otonom

Sosyal medyayı iktidar ve güç ilişkileri üzerinden inceleyen bir kitap. Lovink, sosyal medyanın kendiliğinden demokrasi, özgürlük getirmeyeceğini hatırlatıyor.