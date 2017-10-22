Elektrik kesintisi anlık görülecek

BOĞAZİÇİ Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) Genel Müdürü Murat Yiğit, elektrik dağıtım işinin 5 yıl içinde saha değil teknoloji işi haline geleceğini söyleyerek, yeni teknolojilerle kesinti ve arıza gibi durumlarda da tablonun değişeceğine işaret etti. Ar-Ge çalışmaları kapsamında hayata geçirdikleri Trafo Arıza Bildirim Sistemi (TABSİS) projesiyle trafo merkezlerine monte edilen modemler üzerinden elektrik kesinti bilgisini anlık olarak öğrenebildiklerini söyleyen Yiğit, “Ardından da abonelerin ihbarına gerek kalmaksızın ekipler arızalara hızla müdahale edebiliyor” dedi.

KAYNAĞA YÖNLENDİRİLİYOR

Bir grup gazeteci ile yaptığı sohbet esnasında elektrik dağıtım sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Yiğit, yeni teknolojiler sayesinde elektrik kesintisi bilgisini anlık olarak görebildiklerine çekerek, “Bu sistemde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) için kurduğumuz modemleri kullanıyoruz. Herhangi bir ek yatırım gerekmeden GSM operatörlerinin mevcut APN (Access Point Name) altyapısını kullanarak projeyi geliştirdik. Bir GSM hattına ve bataryaya sahip modemler, elektrik kesintisi olduğunda batarya üzerinden çalışmaya devam ederken kesintiyi algılayarak GSM şebekesi üzerinden merkeze bildiriyor. Tek bir modemin bildirimi, lokal bir arıza olduğu anlamına gelirken birden fazla modemden kesinti bildirimi gelmesi durumunda ise büyük çaplı bir arıza olduğu anlaşılıyor. Bu sayede ekiplerimiz doğrudan arızanın kaynağına yönlendiriliyor. Bu projenin başarısı sebebiyle patent almaya gidiyoruz” dedi. Yiğit ayrıca, TABSİS projesiyle cadde ve sokak aydınlatmalarına ait sayaçların da izlenebileceğini, yanmayan veya gereksiz olarak yanan aydınlatmaların tespit edilebileceğini söyledi.

Elektrik dağıtım şirketlerinin artık birer teknoloji şirketi olma yoluna girdiğini söyleyen Yiğit, “Önümüzdeki 5 yıl içinde telekom şirketleri nasılsa, dağıtım şirketleri de teknoloji şirketleri olarak öne çıkacak. Taksim’deki binamız ‘teknoloji merkezi’ olarak konumlanıyor” şeklinde konuştu.