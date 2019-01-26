Zorlanan işveren işsizlik fonuna koştu
ZORLANAN işveren, çalışan ücretleri için işsizlik sigortasına fonuna başvurdu.
Ocak-Eylül döneminde Ücret Garanti Fonu’ndan 5 bin 794 kişiye maaş ödenirken Ekim-Aralık arasında bu rakam 15 bin 71’e çıktı. İşverenler, aralık ayı itibariyle kısa çalışma ödeneğine de başvurmaya başladı. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu yoluyla, işverenlere ücret desteği verilebiliyor. İşyerinde haftalık çalışma sürelerinin azalması veya faaliyetin tamamen veya kısmen sürmesi durumunda, ücretlerin yarısı kısa çalışma ödeneğinden karşılanabiliyor. Ancak kısa çalışma ödeneğinden yararlanma koşullarının kolaylaştırılması bir süredir iş dünyasının talepleri arasındaydı. Bu çerçevede kasım ayında, yönetmelik değişikliği yapıldı. Değişiklikle, dışsal etkilerden kaynaklı olarak dönemsel nakit darlığı, ödeme güçlüğü, pazar daralması yaşanan iş yerlerindeki çalışanlar için de kısa çalışma ödeneği verilebilmesinin önü açıldı. Bu değişiklik sonrası, ilk aya ilişkin rakamlar da çıktı. Buna göre, kasım ayında sadece 43 çalışan için uygulama söz konusu iken aralık ayı itibariyle rakam bin 633’e çıktı. Ödeme tutarı ise 907 bin 492 TL oldu.
İşverenin konkordato ilan etmesi, iflası veya iflasın ertelenmesi gibi durumlarda ise çalışanların üç aylık ücret alacakları yine işsizlik sigortası fonu bünyesindeki ücret garanti fonundan ödeniyor. Bu fondan yapılan harcamalardaki artış da dikkat çekiyor. Ocak-Ekim döneminde ücret garanti fonundan 5 bin 794 çalışanın ücreti ödenirken, ekim döneminde bu rakam 3 bin 379’a çıktı. Kasımda 4 bin 696 olan sayı, aralık ayında ise 6 bin 996’ya ulaştı. Ödeme miktarı da eylül ayında 13 milyon 993 bin TL olurken, kasımda 15.5 milyon, aralıkta da 23.9 milyon TL’ye çıktı. Böylelikle ücret garanti fonu ödemeleri 2018 yılı itibariyle 81 milyon TL oldu. Bu rakam 2017 yılında ise 25.8 milyon TL idi.
577 BİN KİŞİYE İŞSİZLİK MAAŞI
İŞSİZLİK sigortasından yararlanan kişi sayısında da yılın son aylarındaki değişim dikkat çekiyor. Buna göre eylül ayı itibariyle 457 bin 173 olan işsizlik sigortası alan kişi sayısı, ekim ayında 476 bin 97 oldu. Kasım ayında 523 bin 852 olan rakam aralık ayında ise 577 bin 54 oldu.
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