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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
09.05.2019 - 12:48, Son Güncelleme:

Ziraat Bankası'nın Seracılık Kredi Paketi'ne büyük ilgi

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Ziraat Bankası'nın Seracılık Kredi Paketi'ne büyük ilgi

Ziraat Bankası tarafından şubat ayında üreticilere ve yatırımcılara sunulan “seracılık kredi paketi” kısa sürede talep patlaması yaşadı.

Seralardaki tarımsal üretimin geliştirilerek arttırılması, belirli bölgelerde yoğunlaşan seracılık faaliyetlerinin, özellikle jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu bölgelerde de yaygınlaştırılması, örtüaltı tarımında kapasite kullanımının, üretimde verimliliğin ve sürdürülebilirliğin arttırılması hedefiyle Ziraat Bankası tarafından şubat ayında üreticilere ve yatırımcılara sunulan “seracılık kredi paketi” kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Konuyla ilgili olarak bilgi veren Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, geçtiğimiz Şubat ayında sunulan seracılık kredi paketinden yararlanmak amacıyla yapılan kredi başvurularının kısa sürede 1 milyar TL’ye yaklaştığını ifade etti. Seracılık konusundaki yatırım kredilerinin ağırlıklı olarak yılın ikinci ve üçüncü çeyreğinde yoğunluk kazandığını sözlerine ekleyen Pişmaf “Henüz asıl yatırım döneminin başında olmamıza rağmen, seracılık kredi paketi kapsamında, üç ay gibi kısa bir sürede 400 milyon TL’ye yakın kredi kullandırdık. Bu rakam önceki üç yılın aynı dönemdeki ortalamalarına göre yaklaşık %110 oranında artışı ifade ediyor. Analizleri devam eden kredi talepleri ile birlikte yılsonuna kadar 1 milyar TL’yi aşmayı hedefliyoruz” dedi.

Seracılık kredi paketinin amaçlarından bir tanesinin de seracılığı ülke sathına yaymak olduğunu hatırlatan Ferhat Pişmaf, “Bilindiği üzere ülkemizde örtüaltı tarımı denildiğinde ilk akla gelen yerler Antalya, Adana, Mersin ve Muğla gibi illerimiz olmaktadır. Biz kredi paketini sunarken, hedeflerimizden bir tanesinin de seracılığı teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelerimize yaygınlaştırmak olarak belirtmiştik. Bugün Antalya, Mersin, Adana gibi klasik olarak seracılığın yoğun olduğu yerlerde kredi kullandırdığımız gibi, Afyonkarahisar, Burdur, Aydın, Konya, Yalova, Kayseri, Yozgat, Balıkesir, Eskişehir gibi illerimizin ağırlıklı olduğu 65 ilimizden kredi talebi almış bulunuyoruz.” dedi.

Seracılık kredi paketi kapsamında bugüne kadar kredi talep edilen yatırımların hayata geçirilmesi ile birlikte, örtüaltı üretimine başta domateste yaklaşık %2 ve muzda yaklaşık %4 olmak üzere, diğer ürünlerin üretim miktarlarına da önemli katkı sağlanacağını ifade eden Pişmaf, “Bugün bazı illerimizde küçük ölçeklerde de olsa başlayan seracılık faaliyetleri seracılığın yaygınlaşması için önemli adımlardır. İklim değişikliklerinin tarımsal üretime olan etkilerinin azaltılması, tarımsal ürünlerde arz talep ve fiyat dengesinin sağlanması, ürünlerin üreticiden tüketiciye daha kolay ve düşük maliyetle ulaştırılması açısından seracılığın teknik ve ekonomik olarak yapılabileceği tüm bölgelere yaygınlaştırılmasını stratejik bir alan olarak görüyoruz. Ziraat Bankası diğer alanlarda olduğu gibi seracılık konusunda da ülke tarımını desteklemeye devam edecektir” diyerek sözlerine son verdi.

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