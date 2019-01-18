Ziraat BankasÄ± vatandaÅŸlardan gelen ÅŸikâyetleri de yanÄ±tladÄ±: Kesinlikle kefil yok!
Kredi kartlarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran Ziraat BankasÄ±, HÃ¼rriyetâ€™te dÃ¼n yayÄ±mlanan haber Ã¼zerine vatandaÅŸlardan gelen ÅŸikÃ¢yetleri de yanÄ±tladÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada â€˜BirleÅŸtiren Ä°htiyaÃ§ Kredisiâ€™ kapsamÄ±nda kesinlikle kefil istenilmediÄŸinin Ã¼zerine Ã¶zellikle basÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte Ziraat BankasÄ±â€™nÄ±n verdiÄŸi o yanÄ±tlar:
Takibe girilmemesine raÄŸmen Ã¶demelerde dÃ¼zen olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kredi verilmiyor mu?
BirleÅŸtiren Ä°htiyaÃ§ Kredisiâ€™nin temel amaÃ§larÄ±ndan biri mevcut geliriyle kredi kartÄ± borÃ§larÄ±nÄ± asgari oranla ve asgari oranÄ±nÄ±n altÄ±nda Ã¶deme zorunda kalan, hatta hiÃ§ Ã¶deyemeyen, Ã¶deme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§eken vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za 60 Ayâ€™a kadar aylÄ±k taksitle ihtiyaÃ§ kredisi vererek saÄŸlÄ±klÄ± finansalÂ borÃ§ yapÄ±sÄ±na, gelir-gider dengesine kavuÅŸturmaktÄ±r. Ãœlkemiz ekonomik hayatÄ±na olumlu katkÄ± sunan, ekonomik yaÅŸam dÃ¶ngÃ¼sÃ¼nÃ¼ sorunsuz yÃ¶neten bireyler olmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r.
Kredi verirken esas alÄ±nÄ±n kriterler nelerdir?
MÃ¼ÅŸterilerimiz kredi baÅŸvurularÄ± BankamÄ±z mevcut kredi deÄŸerlendirme kriterlerinin yanÄ±nda bu kredi Ã¶zelinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z lehine ek kriterlere gÃ¶re de deÄŸerlendirilmektedir. Her durumda tÃ¼m deÄŸerlendirme kriterleri yasal mevzuat Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lmaktadÄ±r.
Hayat sigortasÄ± isteÄŸe baÄŸlÄ± olmasÄ±na raÄŸmen sigorta sisteminin otomatik devreye girdiÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mu?
Hayat sigortasÄ± tÃ¼ketici kredilerinde isteÄŸe baÄŸlÄ± standart bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r.
Kredi baÅŸvurusu sÄ±rasÄ±nda kefil istenildiÄŸine iliÅŸkin Ã§ok sayÄ±da ÅŸikÃ¢yet geldi. Kefil isteniyor mu?
BirleÅŸtiren Ä°htiyaÃ§ Kredisi kapsamÄ±nda mÃ¼ÅŸterilerimizden kesinlikle kefil istenmemektedir.
150 lira baÅŸvuru Ã¼creti alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± gerÃ§eÄŸi yansÄ±tÄ±yor mu?
MÃ¼ÅŸterilerimizden kesinlikle baÅŸvuru Ã¼creti alÄ±nmamaktadÄ±r. Kredi limiti tahsis edildikten sonra kullandÄ±rÄ±m aÅŸamasÄ±nda tÃ¼m bankalar tarafÄ±ndan standart olarak alÄ±nan kullandÄ±rÄ±lan kredi tutarÄ± Ã¼zerinden kredinin vadesine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n defaâ€™ten/bir defaya mahsus Binde 5 kredi tahsis Ã¼creti alÄ±nmaktadÄ±r.
Otomatik Ã¶deme talimatÄ± zorunlu tutuluyor mu?
BirleÅŸtiren ihtiyaÃ§ Kredisinden yararlanan mÃ¼ÅŸterilerin BankamÄ±za kazandÄ±rÄ±lmasÄ±, finansal ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± BankamÄ±z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile karÅŸÄ±lamasÄ± temel hedefimiz. MÃ¼ÅŸterilerimizin, bu Ã¼rÃ¼n ile birlikte diÄŸer bankacÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerimizden faydalanmasÄ±nÄ± amaÃ§lamaktayÄ±z. BankamÄ±z saÄŸlÄ±klÄ± bir finansal yapÄ±ya kavuÅŸan mÃ¼ÅŸterimize dÃ¼zenli Ã¶deme/harcamalarÄ±nÄ± BankamÄ±zdan yapmasÄ±nÄ±, varsa otomatik Ã¶deme talimatlarÄ±nÄ± mÃ¼ÅŸterimizin talebiyle almakta, bu hizmetleri en iyi ÅŸekilde yerine getirmektedir.
DiÄŸer bankadan son kredi kartÄ± ekstresi veya kartÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin belge isteniyor mu?Â
MÃ¼ÅŸterilerimizden hiÃ§bir suretle diÄŸer banka yazÄ±sÄ± veya mevcut kredi kartÄ±na ait dÃ¶nem ekstreleri istenmemektedir
GELÄ°R BELGESÄ° GEREK
Emeklilerden sigorta dÃ¶kÃ¼mÃ¼ talep ediliyor mu?
Bu Ã¼rÃ¼n kapsamÄ±nda talep edilen tek belge gelir belgesidir. Bu uygulama emekliler iÃ§in de geÃ§erlidir. MaaÅŸÄ±nÄ± BankamÄ±z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile almayan emeklilerin gelirlerini belgeliyor olmasÄ± gerekmektedir.
Bu iddialara yÃ¶nelik ÅŸubelere bir talimat gÃ¶nderilmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor mu?
BankamÄ±z tÃ¼m uygulamalarÄ±, uygulama deÄŸiÅŸiklileri, yeni uygulamalar aynÄ± anda istisnasÄ±z tÃ¼m teÅŸkilatÄ±mÄ±za (Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k-BÃ¶lge-Åžube) duyurulmaktadÄ±r. Pazarlama-SatÄ±ÅŸ-Operasyon Birimlerimiz mÃ¼ÅŸteri bazÄ±nda ÅŸikÃ¢yetleri mÃ¼ÅŸteri memnuniyeti prensipleri Ã§erÃ§evesinde dikkate almakta, deÄŸerlendirmekte, her mÃ¼ÅŸteri ayrÄ± ayrÄ± aranÄ±p dÃ¼zeltme-bilgilendirme yapÄ±lmaktadÄ±r. MÃ¼ÅŸteri memnuniyeti bakÄ±mÄ±ndan Ziraat BankasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi bankalarÄ±ndan biridir.
GeleceÄŸe yÃ¶nelik taksitler kapsama girdi ancak daha Ã¶nce borcunu yapÄ±landÄ±ranlar bulunuyor. Bu durumdaki kiÅŸiler tekrar kalan taksitleri iÃ§in baÅŸvuru yapabilirler mi?
BirleÅŸtiren Ä°htiyaÃ§ Kredisi Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼n konusu tÃ¼m kredi kartÄ± borÃ§larÄ±dÄ±r. Kredi kartÄ± Ã¼zerinde taksitler ve yapÄ±landÄ±rÄ±lan borÃ§lar buna dahildir. Kredi kartÄ± Ã¼zerinde olmayan borÃ§lar BirleÅŸtiren Ä°htiyaÃ§ Kredisi Ã¼rÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda deÄŸildir.
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