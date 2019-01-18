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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber

Ekonomi
18.01.2019 - 08:30, Son GÃ¼ncelleme:

Ziraat BankasÄ± vatandaÅŸlardan gelen ÅŸikâyetleri de yanÄ±tladÄ±: Kesinlikle kefil yok!

NeÅŸe Karanfil
NeÅŸe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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NeÅŸe Karanfil
NeÅŸe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
Ziraat BankasÄ± vatandaÅŸlardan gelen ÅŸikâyetleri de yanÄ±tladÄ±: Kesinlikle kefil yok!

Kredi kartlarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran Ziraat BankasÄ±, HÃ¼rriyetâ€™te dÃ¼n yayÄ±mlanan haber Ã¼zerine vatandaÅŸlardan gelen ÅŸikÃ¢yetleri de yanÄ±tladÄ±. YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada â€˜BirleÅŸtiren Ä°htiyaÃ§ Kredisiâ€™ kapsamÄ±nda kesinlikle kefil istenilmediÄŸinin Ã¼zerine Ã¶zellikle basÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸte Ziraat BankasÄ±â€™nÄ±n verdiÄŸi o yanÄ±tlar:

Takibe girilmemesine raÄŸmen Ã¶demelerde dÃ¼zen olmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kredi verilmiyor mu?

BirleÅŸtiren Ä°htiyaÃ§ Kredisiâ€™nin temel amaÃ§larÄ±ndan biri mevcut geliriyle kredi kartÄ± borÃ§larÄ±nÄ± asgari oranla ve asgari oranÄ±nÄ±n altÄ±nda Ã¶deme zorunda kalan, hatta hiÃ§ Ã¶deyemeyen, Ã¶deme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ Ã§eken vatandaÅŸlarÄ±mÄ±za 60 Ayâ€™a kadar aylÄ±k taksitle ihtiyaÃ§ kredisi vererek saÄŸlÄ±klÄ± finansalÂ  borÃ§ yapÄ±sÄ±na, gelir-gider dengesine kavuÅŸturmaktÄ±r. Ãœlkemiz ekonomik hayatÄ±na olumlu katkÄ± sunan, ekonomik yaÅŸam dÃ¶ngÃ¼sÃ¼nÃ¼ sorunsuz yÃ¶neten bireyler olmasÄ±nÄ± saÄŸlamaktÄ±r.

Kredi verirken esas alÄ±nÄ±n kriterler nelerdir?

MÃ¼ÅŸterilerimiz kredi baÅŸvurularÄ± BankamÄ±z mevcut kredi deÄŸerlendirme kriterlerinin yanÄ±nda bu kredi Ã¶zelinde vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z lehine ek kriterlere gÃ¶re de deÄŸerlendirilmektedir. Her durumda tÃ¼m deÄŸerlendirme kriterleri yasal mevzuat Ã§erÃ§evesinde yapÄ±lmaktadÄ±r.

Hayat sigortasÄ± isteÄŸe baÄŸlÄ± olmasÄ±na raÄŸmen sigorta sisteminin otomatik devreye girdiÄŸi iddialarÄ± doÄŸru mu?

Hayat sigortasÄ± tÃ¼ketici kredilerinde isteÄŸe baÄŸlÄ± standart bir Ã¼rÃ¼ndÃ¼r.

Kredi baÅŸvurusu sÄ±rasÄ±nda kefil istenildiÄŸine iliÅŸkin Ã§ok sayÄ±da ÅŸikÃ¢yet geldi. Kefil isteniyor mu?

BirleÅŸtiren Ä°htiyaÃ§ Kredisi kapsamÄ±nda mÃ¼ÅŸterilerimizden kesinlikle kefil istenmemektedir.

150 lira baÅŸvuru Ã¼creti alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ± gerÃ§eÄŸi yansÄ±tÄ±yor mu?

MÃ¼ÅŸterilerimizden kesinlikle baÅŸvuru Ã¼creti alÄ±nmamaktadÄ±r. Kredi limiti tahsis edildikten sonra kullandÄ±rÄ±m aÅŸamasÄ±nda tÃ¼m bankalar tarafÄ±ndan standart olarak alÄ±nan kullandÄ±rÄ±lan kredi tutarÄ± Ã¼zerinden kredinin vadesine bakÄ±lmaksÄ±zÄ±n defaâ€™ten/bir defaya mahsus Binde 5 kredi tahsis Ã¼creti alÄ±nmaktadÄ±r.

Otomatik Ã¶deme talimatÄ± zorunlu tutuluyor mu?

BirleÅŸtiren ihtiyaÃ§ Kredisinden yararlanan mÃ¼ÅŸterilerin BankamÄ±za kazandÄ±rÄ±lmasÄ±, finansal ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± BankamÄ±z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile karÅŸÄ±lamasÄ± temel hedefimiz. MÃ¼ÅŸterilerimizin, bu Ã¼rÃ¼n ile birlikte diÄŸer bankacÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼n ve hizmetlerimizden faydalanmasÄ±nÄ± amaÃ§lamaktayÄ±z. BankamÄ±z saÄŸlÄ±klÄ± bir finansal yapÄ±ya kavuÅŸan mÃ¼ÅŸterimize dÃ¼zenli Ã¶deme/harcamalarÄ±nÄ± BankamÄ±zdan yapmasÄ±nÄ±, varsa otomatik Ã¶deme talimatlarÄ±nÄ± mÃ¼ÅŸterimizin talebiyle almakta, bu hizmetleri en iyi ÅŸekilde yerine getirmektedir.

DiÄŸer bankadan son kredi kartÄ± ekstresi veya kartÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin belge isteniyor mu?Â

MÃ¼ÅŸterilerimizden hiÃ§bir suretle diÄŸer banka yazÄ±sÄ± veya mevcut kredi kartÄ±na ait dÃ¶nem ekstreleri istenmemektedir

GELÄ°R BELGESÄ° GEREK

Emeklilerden sigorta dÃ¶kÃ¼mÃ¼ talep ediliyor mu?

Bu Ã¼rÃ¼n kapsamÄ±nda talep edilen tek belge gelir belgesidir. Bu uygulama emekliler iÃ§in de geÃ§erlidir. MaaÅŸÄ±nÄ± BankamÄ±z aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile almayan emeklilerin gelirlerini belgeliyor olmasÄ± gerekmektedir.

Bu iddialara yÃ¶nelik ÅŸubelere bir talimat gÃ¶nderilmesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor mu?

BankamÄ±z tÃ¼m uygulamalarÄ±, uygulama deÄŸiÅŸiklileri, yeni uygulamalar aynÄ± anda istisnasÄ±z tÃ¼m teÅŸkilatÄ±mÄ±za (Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k-BÃ¶lge-Åžube) duyurulmaktadÄ±r. Pazarlama-SatÄ±ÅŸ-Operasyon Birimlerimiz mÃ¼ÅŸteri bazÄ±nda ÅŸikÃ¢yetleri mÃ¼ÅŸteri memnuniyeti prensipleri Ã§erÃ§evesinde dikkate almakta, deÄŸerlendirmekte, her mÃ¼ÅŸteri ayrÄ± ayrÄ± aranÄ±p dÃ¼zeltme-bilgilendirme yapÄ±lmaktadÄ±r. MÃ¼ÅŸteri memnuniyeti bakÄ±mÄ±ndan Ziraat BankasÄ± TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi bankalarÄ±ndan biridir.

GeleceÄŸe yÃ¶nelik taksitler kapsama girdi ancak daha Ã¶nce borcunu yapÄ±landÄ±ranlar bulunuyor. Bu durumdaki kiÅŸiler tekrar kalan taksitleri iÃ§in baÅŸvuru yapabilirler mi?

BirleÅŸtiren Ä°htiyaÃ§ Kredisi Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼n konusu tÃ¼m kredi kartÄ± borÃ§larÄ±dÄ±r. Kredi kartÄ± Ã¼zerinde taksitler ve yapÄ±landÄ±rÄ±lan borÃ§lar buna dahildir. Kredi kartÄ± Ã¼zerinde olmayan borÃ§lar BirleÅŸtiren Ä°htiyaÃ§ Kredisi Ã¼rÃ¼nÃ¼ kapsamÄ±nda deÄŸildir.

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NeÅŸe Karanfil
nkaranfil@hurriyet.com.tr
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