Zabıtadan kurtulmak için bu adımı attı, şimdi paraya para demiyor

Her sabah evden çıkarken, zabıtalar arabasına el koymasın diye dua etti. Zabıtalarla her gün uğraşmaktan bıkıp 2003’te Sultançiftliği’nde küçük bir dükkan açtı. O dükkan bugün 70 ilde 780 şubesi bulunan, yılda 100 milyon lira ciro yapan OSES Çiğköfte’nin temeli oldu. Osman Yaşar “Girişimci gençlere örnek olmasını istedim” dediği, kendi hayatını anlatan “100 milyonluk araba” kitabını dostlarıyla birlikte tanıttı.

Osman Yaşar Adıyamanlı çifti bir ailenin çocuğu. Çok küçük yaşta çalışmak için gurbete gitmek de memleketlerinin acı bir gerçeği. Osman Yaşar da 12’sine geldiğinde çalışmak için İstanbul’un yolunu tuttu. Restoranlarda her işi yaptı. Çiğköfte de yoğurdu. 1993’te kendi patronu olmaya karar verdi. Seyyar bir araba aldı, akşamdan yoğurduğu etsiz çiğköfteyi Sahaflar Çarşısı’nın Beyazıt Meydanı’na açılan kapısında satmaya başladı. Osman Yaşar o günleri ve nasıl çiğköfte zincirine dönüştüğünü ve ‘100 Milyonluk Araba’ kitabını şöyle anlattı:

NE KADAR DUA BİLİRSEM EDİYORDUM

“Seyyar arabayla satışa 1993’te başladım. Evde etsiz çiğköfteyi yoğuruyordum, arabayla satışa çıkıyordum. Polisten kaç, zabıtadan kaç, esnafın önünü meşgul etme, trafiği meşgul etme. O zamanki hedefimiz ailenin geçimini sağlamaktı. Her sabah evden çıkarken ne kadar dua biliyorsam onu okuyordum belediye arabayı almasın diye. Ama yine de arabayı alıyorlardı. Onlar da, ben de haklıydım.”

İLK DÜKKAN SULTANÇİFTLİĞİ’NDE

“Tam 10 yıl böyle sürdü. 2003’te son arabayı da zabıtalara kaptırınca Sultançiftliği’nde bir dükkan tuttuk. Lezzeti çok sevildi. Oradan sonra diğerleri geldi. Piyasada boşluk olduğunu fark ettik. Buradan da vira bismillah..”

ALTI FABRİKADA GÜNLÜK 20 TON ÜRETİYORUZ

“Türkiye’nin 70 ilinde, 780 şubemiz var. Almanya merkezli bir market zincirine çiğköfte veriyoruz. Adana, Konya, Bursa, Ankara ve İstanbul’un yanı sıra Almanya’da da bir üretim tesisimiz var. Her biri 1 saatte 1 ton çiğköfte yoğurabilir. Ayrıca Çorlu’da bir paketleme fabrikamız var. Burada paketlenen ürünlerin kullanım süresi 90 gün. Toplam üretimimiz 17 ila 20 ton arasında değişiyor.”

AVRUPA’DA TALEP ÇOK

“Bir marka oluşturduk. Bizim hedefimiz dünyada bu bayrağı dalgalandırmak. Yüzde 100 milli olan bu ürünü dünyanın her tarafına sağlayabilmek. Bunu hedefliyoruz. Adımlarımızı bunun için atıyoruz. Vegan ve lifli bir ürün olduğu için Avrupa’da çok rağbet görüyor.”

MİLLİ YİYECEĞE MİLLİ İÇEÇEK OLUR

“Türkiye’de çiğköfteyi çoğunluk lavaşla tercih ediyor. Karnımı doyurayım diye tercih ediyorlardır ancak salata olmazsa olmazdır. Yanında da en iyi ayran gider. Milli yiyeceğe milli içecek yakışıyor.”

KİTAP GİRİŞİMCİLER İÇİN YAZILDI

“100 milyonluk araba kitabı her şeyiyle Osman Yaşar’dır. Elbette bu kitabı kendimin ne olduğunu hatırlatmak için yazdırmadım. Hikayemden esinlenerek kendi başarılarının mimarı olmasını istediğim girişimciler için yazıldı bu kitap. Pasta büyük, hepimize yetecek kadar dilim var. Neden hepimiz aynı bolluktan faydalanmayalım ki. Gençlerin kitabımdan çok fayda göreceğine inanıyorum. Hangi süreçlerden geçtiğimi, motivasyonumu nasıl sağladığımı, kriz anlarını nasıl fırsata çevirdiğimi görmek onlara teşvik edici bir güç olacak. Genç girişimcilerin bizleri zorladığı, büyük başarılara imza attığı bir süreç hayal ediyorum. Gençliğini, hatta çocukluğunu yaşayamamış biri olarak, isterse tüm gençlerimizin de büyük başarılar elde edeceğine inancım tam.”

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