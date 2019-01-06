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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)
06.01.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Yön istavrite döndü

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Yön istavrite döndü

KARADENİZ’de hamsi sürülerinin deniz suyunun daha soğuk olduğu Gürcistan ve Rusya kıyılarına yönelmesi ile tezgahlarda azalan hamsinin yerini istavrit almaya başladı.

Karadeniz’de, 1 Eylül’de av yasağının sona ermesiyle balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Son 10 yılın en bereketli palamut sezonunu geride bırakan balıkçılar, hamsiye yöneldi. Ancak, Karadenizde deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle hamsi sürüleri Gürcistan ve Rusya kıyılarına yöneldi. Tezgahlarda azalan hamsinin yerini ise istavrit aldı. Samsunda balık tezgahlarında az miktarda bulunan ve fiyatı yüksek olan hamsi yerine istavrit tercih ediliyor. Karadeniz’de tezgahlarda hamsinin kilosu 20 lira kadar yükseldi. Tezgahlarda, istavrit 12 lira, çinokop 25 lira, barbun ve mezgit ise 30 liradan alıcı buluyor.

Hamsi sürülerinin kuzeye yöneldiğini anlatan balıkçı Doğukan Yılmaz, "Bu yıl istavrit oldukça bol. İstavrit, hamsiye göre daha hesaplı ve ekonomik. Ayrıca lezzetli bir balık olduğu için vatandaş şuan da istavrite yöneliyor. Karadenizde hamsi az çıkıyor. Bu da doğal olarak fiyatını yükseltiyor. Hamsinin kilo fiyatı şu an 20 ile 25 lira arasında değişiyor. Vatandaş da hamsinin yerine daha ucuz olan istavriti tüketiyor. Bu yıl sofralarda istavrit hamsinin yerini alacak" dedi.

 

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