Yoğun ilgi kargoyu çökertti

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kampanyalara yoğun bir ilgilinin olduğunu söyleyen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “İnsanlar kasım ayı boyunca yapacağı alışverişi 2-3 güne sığdırmaya çalıştı. e-ticaret siteleri aynı anda binlerce sipariş alıyor. Firmalar hazırlık yapmasına rağmen yoğunluktan dolayı ürün paketleyip teslimat yapamıyor. Kargo sitemi çöktü. Siparişler teslim edilemiyor” dedi.

SENEYE DEĞİŞECEK

Alışveriş kampanyalarından dolayı tüm tüketimin 2 güne sıkışmasının kendilerini tehdit ettiğini belirten Öncel, “11 Kasım Bekarlar Günü indirimleri ve Kara Cuma kampanyası ekosistemi kötü etkiledi. Biz alışverişin sürekli olmasından yanayız. İndirim kampanyalarının bir düzene girmesi gerekiyor. Sürekli indirim kampanyaları da olumsuz sonuç oluşturuyor. Önümüzdeki sene bu indirimler aynı şekilde yapılmayacak. Sistemin işleyişini bozmayacak bir yapı oluşturmalıyız” şeklinde konuştu. Öncel, bugün ve hafta sonu 5 milyar liralık kartlı alışverişin, 1 milyar liralık da nakit alışverişin gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

EK PERSONEL ÇALIŞACAK

Bütün hafta süren Kara Cuma indirimleri kapsamında asıl alışveriş yoğunluğunun bugün yaşanacağını aktaran Öncel, AVM’lerin ve mağazaların ek personel çalıştıracağını söyledi. AVM’lerin gece 24.00’a kadar açık kalacağını ve hafta sonu da müşteriler için indirimlerin devam edeceğini belirten Öncel, “Yoğunluk sadece AVM’lerde sınırlı kalmayacak. Aynı zamanda caddelerde de büyük bir alışveriş yoğunluğu bekliyoruz” dedi.

CUMAYI BEKLEMEDEN ALIŞVERİŞE YÜKLENDİK



YÜZDE 80’e varan indirimlerle ‘Süper Cuma’ isimli kampanyalarının dün 20.00’de başladığını ve bu gece yarısına kadar devam edeceğini bildiren Gittigidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı, “Bu kampanyanın öncesinde bir hafta boyunca farklı indirim kampanyaları düzenledik. Bu dönemde satışlarımızın bir önceki haftayla kıyaslandığında yüzde 15 arttığını gördük. Bu hafta en çok satılan ürünlerin başında cep telefonu yer aldı. Bunu sırasıyla televizyon, lastik, elektrikli süpürge, dizüstü bilgisayar ve kombi takip etti. Tüketici talebinin ise en çok Kara Cuma’nın asıl günü olan bugün artacağını öngörüyoruz. Birçok markanın da sadece bugüne özel kampanya yaptığını görüyoruz” diye konuştu. Kantarcı, bugün yapılacak alışverişin geçen yılki Süper Cuma’ya göre en az 2 kat artacağını söyledi.

ARTAN TALEP İÇİN HAZIRLIK YAPILDI

KARA Cuma yoğunluğu nedeniyle depolarında büyük bir hareketlilik yaşadıklarını belirten Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, “Daha önceden yaptığımız hazırlık sayesinde bu hareketli günleri sorunsuz aşmaya çalışıyoruz. Vatandaşlar cuma gününü beklemeden indirimlerden yararlanmak için alışverişe başladı ve satışlarda normal günlere göre 3 kat artış yaşandı. Adet bazında en fazla çay, deterjan ve bebek bezi satışı yapılırken ciro bazında da teknoloji grubu lider oldu. Bugün asıl indirimlerle normal bir cumaya göre 5 kat daha fazla satış yapılacağını düşünüyoruz” değerlendirme-sinde bulundu.