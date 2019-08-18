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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
Bülent SARIOĞLU/ANKARA
18.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yeni sanayiye yol haritası

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
Yeni sanayiye yol haritası

Sanayiİ ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, Dördüncü Sanayi Devrimi’nin önüne geçen yapay zeka ve blok zincir alanlarında TÜBİTAK tarafından yol haritası hazırlandığını açıkladı. Varank, bu alandaki desteklerin yanı sıra, yapay zekanın ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçların bertaraf edilmesi ve yararlarının ülkemiz için fırsata dönüştürülmesi amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü vurguladı.

Yapay zeka konusunu Meclis gündemine taşıyan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, bu alandaki destekler, veri koruma güvenliği, mevzuat hazırlıkları, etik kurallar ve uzman personelin eğitimiyle ilgili bilgi istedi. Önergeyi yanıtlayan Varank, Türkiye’de yapay zeka konusunda 568 ve Blokzincir alanında 30 firmanın çalıştığını bildirdi.

420 MİLYONLUK DESTEK

Varank’ın verdiği bilgiye göre TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Başkanlığı’nca 2008-2019 arasında yapay zeka alanında toplam 246 kişiye burs verildi. Akademik destek programlarında 2008-2018 arasında yapay zeka alanında 28 milyon lira bütçeli 89 proje desteklendi. Varank, sanayi ve Ar-Ge alanında ise yapay zeka için 2012-Mart 2019 döneminde 2019 fiyatlarıyla toplam 382 milyon 800 bin lira hibe desteği sağlandığını bildirdi.

CHP’li Budak ise yapay zeka yatırımları için AB’nin 2020 sonuna kadar en az 20 milyar Euro harcayacağını belirterek, “Takip eden yıllarda ise Avrupa’da bu konudaki kamu ve özel sektör yatırımlarının yılda en az 20 milyar Euro olması planlanıyor. AB, sadece robotik merkezlerin desteklenmesi amacıyla bile ilk aşamada 66 milyon Euro kaynak ayırdı. Elbette Avrupa Birliği içindeki ülkelerin toplam harcamasına ulaşamayız, ama Türkiye’deki destek ve yatırımların da bu kadar sembolik düzeyde olmaması gerekir. Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkmasını hedefliyorsak artık yapay zeka alanındaki gelişmeleri kaçırma lüksümüz yok” dedi.

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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