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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
25.10.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Yeni destekler küçükbaş hayvancılığa ivme kazandıracak

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Yeni destekler küçükbaş hayvancılığa ivme kazandıracak

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "2019 yılı için açıklanan tarımsal desteklerle küçükbaş hayvancılığa geçen yıla oranla çok önemli ve yeni katkılar getirildi. Yeni desteklerle küçükbaş hayvan sayımız ve hayvansal üretimimiz artacak, sektörümüzün önü sonuna kadar açılacaktır. Bu tablodan son derece memnunuz" açıklamasında bulundu.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, bu yıl için açıklanan tarımsal desteklerle küçükbaş hayvancılığa geçen yıla kıyasla çok önemli ve yeni katkılar getirildiğini belirterek, "Yeni desteklerle küçükbaş hayvan sayımız ve hayvansal üretimimiz artacak, sektörümüzün önü sonuna kadar açılacaktır. Bu tablodan son derece memnunuz." dedi.

Çelik, AA muhabirine, Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan "2019 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı" kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine sağlanacak desteklere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bu desteklerle, mevcudu korumanın yanında geçen yıla göre çok önemli sayılabilecek yenilikler getirildiğine işaret eden Çelik, "Öncelikle son 3 yıldır 25 lira olan anaç koyun-keçi desteği 2019 yılı için de aynen devam ediyor ancak düzenlemeye yeni konulan sürü büyütme ve soy kütüğü desteklerini sektörümüzün daha iyi yerlere gelmesi açısından çok önemli görüyoruz." diye konuştu.
Çelik, bu yıl için açıklanan tarımsal desteklemelerde geçen yıla oranla küçükbaş hayvancılığa çok önemli ve yeni katkılar getirildiğine dikkati çekerek, "Yeni desteklerle küçükbaş hayvan sayımız ve hayvansal üretimimiz artacak, sektörümüzün önü sonuna kadar açılacaktır. Bu tablodan son derece memnunuz." ifadesini kullandı.

100 MİLYONLUK HEDEFE BÜYÜK KATKI

Çelik, sürü büyütme ve yenileme desteklerinin küçükbaş hayvan varlığının 100 milyona ulaştırılması hedefine büyük katkı sağlayacağını vurgulayarak şöyle devam etti: "Koyun Keçi Bilgi Sistemi veri tabanında yer alan kuzu ve oğlaklardan destekleme yılında anaç koyun keçi vasfına ulaşanlar için 100 lira sürü büyütme ve yenileme desteği ödemesi yapılacak. Bu yeni destek kalemiyle hem küçükbaş hayvan yetiştiricilerimiz derin bir nefes alacak hem de ülkemiz hayvancılığına önemli ölçüde katma değer sağlanacak."

SOY KÜTÜĞÜ DESTEĞİ İLK KEZ UYGULANACAK

Küçükbaş hayvan ıslahında çok önemli yeri bulunan soy kütüğü yürütme yetkisinin TÜDKİYEB'e verildiğini hatırlatan Çelik, soy kütüğü destekleme miktarının da hayvan başına 100 lira olarak belirlendiğini bildirdi. Çelik, "Birliklerimize üye olan ve SOYBİS ile TÜRKVET sistemlerine kayıtlı yetiştiricilerimiz ıslah programımız çerçevesinde 100 liralık destekten faydalanacaklar. Ayrıca soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç ve tekeleri satın alan yetiştiricilerimize de hayvan başına 500 lira ödeme yapılacak." dedi.

Çelik, 5 bin lira olan çoban istihdamı desteğinde hayvan sayısının 200'den 100 başa indirildiği bilgisini vererek, yetiştiricilerin büyük çoğunluğunun küçükbaş hayvan varlığının 100 baş civarında olduğuna dikkati çekti.

YAPAY ÇAYIR MERA DESTEĞİ

Kaba yem üretiminin artırılması ve çayır meraların verimli kullanılması adına yeni desteklerin konulduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Hayvancılığımızın gelişmesinde en önemli konulardan biri de ülkemizde halen var olan kaba yem açığının kapatılmasına yönelik tedbirlerin alınmasıdır. Bu düzenlemede konuya yönelik yeni destekleri görüyoruz. Geçen yılki karara göre bu yıl kaba yem çeşitleri ayrı kalemler halinde göz önüne alınarak destekleme miktarları belirlenmiştir. Kararla ilk defa yapay çayır meralara ilişkin yeni bir destek kalemi oluşturularak dekara 150 lira ödeme yapılacak. Dolayısıyla küçükbaş hayvancılıkta kaba yem sorununa çare olabilecek önemli bir destek de sağlanmış olacak." 

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