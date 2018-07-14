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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
14.07.2018 - 19:47, Son Güncelleme:

Yeni bakandan mesaj: Ezdirmeyeceğiz

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Yeni bakandan mesaj: Ezdirmeyeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarım ve orman sektörünün sorunlarını el alıp çözeceklerini üreticiyi ezdirmeyeceklerini belirterek "Beni her yerde göreceksiniz. Ben mutlaka üreticilerle beraber olacağım." dedi.

Bakan Pakdemirli, Kaya Termal Otel'de düzenlenen 'Tarım ve Orman Sektörü ile Buluşma' toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni bir sisteme geçtiğini, prangalarını attığını belirtti.

Ege ve İzmir'in verimli topraklara sahip olduğunu, bu topraklardan daha iyi faydalanılabileceğini kaydeden Pakdemirli, "İhracata baktığımızda İzmir'in aldığı pay fena değil, 2,5 milyar dolar ama bizim bunu daha fazla katma değerli hale getiriyor olmamız lazım. Konya kadar toprağı olmayan ülke neredeyse Türkiye kadar milli gelir elde ediyor. Bizim de elimizdeki değerleri daha iyi kullanmanın yollarını bulmamız lazım." dedi.

Üretimi sürdürülebilir hale getirmeyi, tarım ihtisas bölgeleri konusunda çalışmayı amaçladıklarını dile getiren Pakdemirli, "Üreticiyi ezdirmememiz lazım. Sorunlar var biliyorum bu sorunları ele alıp çözmemiz lazım, beni her yerde göreceksiniz. Ben mutlaka üreticilerle beraber olacağım." ifadelerini kullandı.

4.4 MİLYAR FİDAN

Pakdemirli, yurt dışında da çalışma alanlarıyla ilgili araştırma yapacaklarını ancak en önemli bilgiyi köyde üretim yapanlardan alacaklarını dile getirdi.
Ormancılık alanında da 2023 hedeflerine yürüdüklerini ve 7 milyar fidana ulaşmayı planladıklarını söyleyen Pakdemirli, şu anda 4.4 milyar fidana ulaştıkları bilgisini verdi.

Toplantıda sektör temsilcilerini sorunlarını, taleplerini de dinleyen Pakdemirli, bakanlık bürokrasisinin tüm konularla ilgili çalışacağını ifade etti.
Balık çiftliklerine ilişkin ÇED süreçlerinin kolaylaştırılması, yem fiyatının ucuzlaması, kanatlı et sektöründeki sıkıntıların giderilmesi için çaba göstereceklerini dile getiren Bakan Pakdemirli, "Kooperatif konusu da önemli, bu konuda yurt dışında ve Türkiye'de başarı örnekleri var. Kooperatifleri baş tacı etmemiz lazım." dedi.

MARKETLERDE SATILAN ETLER

Pakdemirli, marketlerde et satışına ilişkin tartışmaları da değerlendirerek, şöyle konuştu:

"İki markette satılan et var. Şunu da unutmayın, devletimizin amacı piyasalara müdahale etmek değil ama tüketicileri de korumak. Bazı ufak tefek tedbirler alınıyor ama marketlerde satılan etler, toplam etin yüzde 6'sını oluşturuyor. Marketlerin sahipleriyle konuştuğumuzda, 'Bu paralara sattığımızda kapıda kuyruk olur diye sanıyorduk ama olmuyor' diyorlar. Pazarda herkese yer bulunuyor. Ben bunu sosyal sorumluluk olarak görüyorum. Marketlerin bu işte kazancı yok belki yüzde 10-15 zarar ediyorlar ama en nihayetinde sosyal sorumluluk olarak düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra ihtiyaç kalmaz biz de devam etmeyiz."
Bakan Pakdemirli görevi süresince hiç kimseye siyasi davranmayacağını, herkese kapısını açacağını, kimin ne derdi varsa çözmeye çalışacağını anlattı.

DİĞER KONUŞMACILAR

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, eğitim ve araştırma konusunda bakanlıkla ortak çalışmayı hedeflediklerini, tarım ve ormancılığı geliştirmeye katkıda bulunmayı amaçladıklarını söyledi.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de kentin ihracatının 2017 yılında 2.3 milyar dolara ulaştığını, tütün, kuru meyve, zeytin ve zeytinyağı ihracatında ilk sırada yer aldığını ifade etti.

Özgener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 yılı hedefleri kapsamında dünyanın en büyük 10 ekonomisine gireceğine inandığını, bunun için İzmir Ticaret Odasının da üstüne düşen görevi yerine getireceğini dile getirdi.

Buluşmaya, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı da katıldı. 

 

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