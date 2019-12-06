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Ekonomi
AA
06.12.2019 - 09:42, Son Güncelleme:

Yaş meyve ve sebzede 24 teşebbüse rekabet soruşturması

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Yaş meyve ve sebzede 24 teşebbüse rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu tarafından yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı alanında faaliyet gösteren 24 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı 10 Ocak'ta yapılacak.

Rekabet Kurumunun internet sayfasında yer alan duyuruya göre, yaş meyve ve sebzelerin toptan satışı ile iştigal eden teşebbüslerin rekabet karşıtı eylem ve davranışlar içerisinde bulunup bulunmadıklarının tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı 10 Ocak'ta yapılacak. Toplantıya katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 31 Aralık'a kadar kuruma başvurmaları gerekiyor.

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