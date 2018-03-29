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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Ekonomi
ANKARA  
29.03.2018 - 00:59, Son Güncelleme:

Yabancı hastaya vergi muafiyeti

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Yabancı hastaya vergi muafiyeti

SAĞLIKTA yabancıya vergi muafiyeti getiren düzenleme dün gece Meclis’ten geçti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, tasarının yasalaşmasının ardından yürürlüğe girecek düzenleme için “Dünyada sağlık turizminden yararlanan insan sayısı 30 milyon, harcanan para 500 milyar dolar. Yani kişi başına harcanan para 17 bin dolar. Bugün 5 milyar dolar hesaplanan sağlık alanından gelen bir para var yurt dışından ve bunu 10 milyar dolar üzerine taşımak mümkün” dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan ise “Ahmet, Mehmet, Agop, Ayşe, Fatma yüzde 8 KDV ödeyecek ama George, Hans gelirse KDV sıfır. Bu mu yerli ve millî hükümet? 81 milyon inim inim inlerken, borç altında inlerken KDV ödeteceksin sağlık hizmeti alırken George’a, Hans’a ödetmeyeceksin. Bu kabul edilemez” diye eleştirdi. Demircan da, “Bir ayrımcılık değil. Bu, ülkenin bir alanda öne geçmesi için kullanacağı bir yöntemdir; bunu, pek çok ülke pek çok alanda yapıyor. Türkiye’nin çıkarlarını, geleceğini, imkânlarını artırmak için atılmış bir adımdır” diye yanıt verdi. AK Parti’nin verdiği değişiklik önergesiyle de, Maliye Bakanlığı’na “birden fazla mükellef adına grup katma değer vergisi mükellefiyeti tesis edilebilme” yetkisi verilmesini öngören hüküm tasarı metninden çıkarıldı. Devreden KDV’nin 12 ay içinde indirim yoluyla giderilememesi halinde iadesini öngören düzenleme de metinden çıkarıldı.

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