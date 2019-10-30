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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ekonomi
AA
30.10.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar

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Volkswagen'den 9 ayda 14,8 milyar avro kar

Şirket, yılın 9 ayında 2018'in aynı dönemine göre özel kalemler hariç karını yüzde 11,2 artışla 14,8 milyar avroya çıkardı.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, geçen yıl ocak-eylül döneminde 174,6,4 milyar avro gelir elde eden Volkswagen, 2019'un aynı döneminde gelirini yüzde 6,9 artışla 186,6 milyar avroya çıkardı. Volkswagen'in özel kalemler hariç karı da yüzde 11,2 artışla 14,8 milyar avro oldu. Spor otomobillere ve Skoda markasına olan talebin artması ve dizel skandalı için daha az kaynağın ayrılması şirketin bilançosunu olumlu etkiledi.

Küresel otomotiv sektöründeki zor koşullardan dolayı Volkswagen, bütün yıl için araç satış görünümünü düşürdü. Şirket, daha önce bu yıl için araç teslimat sayısında bir miktar artış beklendiğini duyurmuştu. Küresel otomotiv piyasasında görülen beklenenden hızlı yavaşlamayı gerekçe gösteren şirket, bu yıla ilişkin beklentisini, geçen yıla göre değişmeyerek "yatay kalacak" şeklinde güncelledi.

Alman otomotiv üreticisi, dizel skandalı yasal riskleri için geçen yılın 9 ayında 2,4 avro harcama yaptığını ve 2019 yılının aynı döneminde söz konusu rakamın 1,3 milyar avroya gerilediğini bildirdi. Şirketin üçüncü çeyrek satış geliri 61,4 milyar avroya ulaşırken, karı da piyasa beklentilerinin üstünde kalarak 4,82 milyar avro oldu.

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